Robert Platek, non solo Spezia: quali altri club gestisce in Europa

Robert Platek è il nuovo proprietario dello Spezia: attualmente gestisce anche altri due club in Europa, scopriamo quali.

Lo Spezia ha un nuovo proprietario. Il club ligure al primo anno di Serie A cambia improvvisamente e passa da Gabriele Volpi a Robert Platek. Un nuovo americano rileva una società calcistica italiana. Infatti, dopo Elliott, Commisso, Friedkin, Krause la Serie A avrà un altro numero uno a stelle e strisce. Il nuovo proprietario spezino è partner del MSD Capital, azienda che gestisce i soldi del fondatore di Dell.

Platek ama lo sport, in particolare il calcio. Già possessore di due club in Europa: uno in Portogallo ed uno in Danimarca. E’ stato vicino all’acquisizione del Southampton, ma alla fine decise di puntare sulla società scandinava. Inoltre, sembra che voglia continuare ad investire nel mondo del pallone, acquistando un club belga.

Scopriamo nel dettaglio quali sono le due squadre sotto la gestione di Robert Platek.

Non solo Spezia: Casa Pia e Sonderjyske, i club di Platek

Il nuovo proprietario dello Spezia ha investito nel Casa Pia, club di seconda divisione in Portogallo. Attualmente, è settimo in classifica, lontano dalla zona promozione. E’ una squadra di Lisbona, capitale del Paese più ad Ovest dell’Europa. Il club portoghese ha i colori sociali in comune con lo Spezia. Infatti, il nero è predominante nelle divise, ma la seconda maglia è bianca.

Platek gestisce anche il Sonderjyske, sito nella città danese di Haderslev. Milita nel massimo campionato e ha assaggiato a settembre il sapore dell’Europa League. Infatti, il club ha partecipato al terzo turno di qualificazione dell’Europa League, ma è uscito sconfitto 3-0 contro il Viktoria Plzen. Attualmente i danesi sono sesti, e se dovessero restare in tale posizione, potranno accedere al girone finale per ottenere il titolo nazionale. Il Sonderjyske è a soli 7 punti dal primo posto, occupato dal Brondby.