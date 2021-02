Napoli-Juventus, Gattuso disperato: altri due big out

Napoli-Juventus si avvicina, ed entrambe le squadre perdono pezzi importanti della rosa. Hysaj è uscito malconcio contro l’Atalanta, Arthur ha accusato un problema alla gamba destra.

Napoli-Juventus di sabato porta in dote le polemiche dell’andata, mai disputata e ancora da giocare, polemiche solo leggermente attenuate dal primo confronto stagionale in Supercoppa, che ha visto la Juventus uscire vittoriosa per 2-0.

Le due squadre arrivano con sensazioni totalmente diverse a questa sfida. Il Napoli, ha una situazione precaria dovuta alle troppe assenze, a un gioco che non decolla, alla “guerra di ADL a Gattuso e al DS Giuntoli.

La Juventus, invece, è nel suo momento migliore della stagione. Dopo la sconfitta con l’Inter in campionato, la squadra di Pirlo non ha più sbagliato, subendo pochissimo e segnando tanto, arrivando tra l’altro in finale di Coppa Italia, battendo proprio i nerazzurri.

La situazione in casa Napoli

Dopo le assenze di Manolas per infortunio, e di Koulibaly per covid, in difesa arriva un altro stop, quello del terzino destro/sinistro Hysaj. L’albanese è uscito al 43 minuto del primo tempo contro l’Atalanta, correndo male e con un visibile dolore alla gamba.

Gli esami strumentali, hanno evidenziato un problema alla gamba sinistra, che non gli permetterà di recuperare per la Juve. Anche per Demme ci sono dei problemi, a causa di un’elongazione al quadricipite della coscia sinistra. Per entrambi, ci sarà una valutazione quotidiana.

La situazione in casa Juve

Agli infortuni di Dybala, che però potrebbe esserci in panchina col Napoli, e di Ramsey che non ha ancora una data certa per il recupero, si aggiunge nelle ultime ore l’infortunio di Arthur. Il brasiliano, secondo il comunicato della società bianconera, ha un dolore alla gamba destra dovuta a una calcificazione di natura post traumatica.

Ovviamente come per Dybala, il centrocampista ex Barcellona sarà seguito quotidianamente, e non si esclude del tutto il recupero in vista del Napoli. Probabile, invece, vederlo in campo per la sfida col Porto, di Champions League.

Napoli-Juventus potrebbe due avere fuori diversi big, in una gara che potrebbe rilanciare il Napoli, oppure fermarlo del tutto così come l’avventura di Gattuso sulla panchina azzurra. Mentre per Pirlo, la vittoria sarebbe un ottimo step per avvicinarsi alla sfida di Champions, oltre che per continuare il cammino vittorioso.