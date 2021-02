Francesca Brambilla, décolleté pazzesco: la “Bona Sorte” in intimo – Foto

Francesca Brambilla ha regalato uno scatto pazzesco ai suoi follower: la modella stupenda in intimo.

Vietato chiamarla influencer. Così non vuole definirsi Francesca Brambilla, la showgirl bergamasca. Ormai vicinissima ai 29 anni, è diventata celebre per la partecipazione fissa al programma “Avanti un altro“, ma è legata anche al mondo dello sport viste dato che è stata ospite di Tiki Taka e Quelli che il Calcio. Ha un passato anche su Miss Italia, ma non è riuscita ad andare fino in fondo.

Di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai comportamenti del Pipita Higuain. Infatti, sembra proprio che la bella Francesca conoscesse l’attaccante ex Napoli e Juve ed è stata corteggiata a lungo dal calciatore. “E’ ossessivo-compulsivo – ha affermato la modella su Gonzalo – Se lo blocchi, ti contatta pochi minuti dopo con un altro numero. Quando era in Italia mi chiamava, ora non più“.

Francesca Brambilla, la “Bona Sorte” incanta su Instagram: la foto

Brambilla è ormai diventata una modella affermata in Italia ed è seguitissima sui canali social. Quest’oggi ha regalato ai suoi fan uno scatto decisamente sensuale. Celebre come la “Bona Sorte” per il programma che va in onda sui canali Mediaset, Francesca è stata baciata proprio dalla Dea Fortuna. La meravigliosa modella ha posato per uno shooting e ha condiviso la foto sul profilo Instagram. Incantevole e sensuale come poche, la stupenda Francesca ha spiazzato i suoi follower con uno scatto in intimo pazzesco.