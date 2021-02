Belen Rodriguez, poetica e seducente: lo sguardo incanta i fan – Foto

Belén Rodriguez posta un selfie sui social e incanta i suoi follower: poetica e seducente, come mai prima.

La stupenda modella argentina ha da poco svelato un segreto, che non poteva più nascondere. Infatti, Belén Rodriguez è nuovamente incinta, come si sospettava ormai da qualche giorno. Stesso lei nelle scorse ore ha mostrato il suo ventre tondeggiante. Maschio o femmina? Ancora non è stato svelato il sesso del nascituro, ma di certo sarà lei ad annunciarlo.

La showgirl aspetta un nuovo bimbo da Antonino Spinalbese, suo compagno dalla scorsa estate. I due sono felicemente innamorati e ora allargheranno la propria famiglia. E la dolce e bella Belén ha deliziato quest’oggi i suoi follower con uno scatto seducente.

Belén Rodriguez, il suo selfie è incantevole

“A una Polena“. La modella argentina più famosa d’Italia utilizza un verso della poesia di Pablo Neruda per descrivere il selfie da lei scattato e pubblicato. “Alla fine ai miei occhi eri destinata“, è la frase estrapolata dall’opera del poeta cileno. E gli occhi della bella Belén sono la destinazione in cui si perdono i propri followers. Incantevoli e seducenti, così Rodriguez fa impazzire i fan di Instagram.

Il selfie postato dall’attrice e conduttrice televisiva mostra – ma non troppo – le sue nudità. Infatti, la modella s’inquadra in primo piano, ma senza lingerie. E così, Belén fa ancora centro sui social. In pochi minuti trova migliaia e migliaia di interazioni. E’ lei la mamma più bella su Instagram.