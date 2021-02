Cristiano Ronaldo, gol al Crotone: trema il record del top player di Serie A

Cristiano Ronaldo segna al Crotone e punta un top player della Serie A: ecco a chi dovrà segnare per eguagliare il record.

L’asso portoghese continua a mantenere standard di altissimo livello anche in questa sua terza stagione in Serie A. Cristiano Ronaldo ha siglato 17 reti in campionato finora, contando anche la perla di testa contro il Crotone.

Il numero 7 bianconero non aveva mai incontrato la squadra calabrese finora. Infatti, all’andata non è stato convocato da Andrea Pirlo a causa della positività al Covid, contratto in ritiro con la Nazionale portoghese.

Con il 17° gol in quest’edizione della Serie A, CR7 aumenta il numero di squadre trafitte nel corso della sua carriera ed è ad un passo da un altro big del campionato.

Cristiano Ronaldo punta Ibrahimovic: in gol contro 78 squadre diverse

Un nuovo avversario, lo stesso Cristiano Ronaldo. Contro il Crotone il fuoriclasse della Juventus ha segnato la sua 78° rete ad una squadra diversa nei 5 top campionati europei. Meglio di lui dal 2000 solo Zlatan Ibrahimovic, che ha infilzato il pallone in rete a 79 club.

Inoltre, CR7 ha segnato a 18 squadre dell’attuale Serie A. L’unica porta inviolata la detiene il Benevento. E fu proprio contro i sanniti che all’andata il portoghese non venne convocato per scelta tecnica, in vista degli impegni in Champions.

Per eguagliare lo svedese, Cristiano Ronaldo dovrà segnare alla formazione di Filippo Inzaghi. Altrimenti…dovrà sperare di incontrare una squadra inedita prima di appendere gli scarpini al chiodo.