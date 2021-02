Italia ad Euro 2022: le azzurre conquistano il pass, vittoria record

L’Italia ottiene la qualificazione ad Euro 2022: che vittoria per le azzurre del ct Bertolini.

Non c’è stata praticamente mai storia in campo e l’Italia femminile ha superato le aspettative. Sarebbe bastata la vittoria con almeno due gol segnati, ma le azzurre hanno fatto decisamente meglio.

Infatti, la Nazionale allenata dal commissario tecnico Milena Bertolini ha battuto l’Israele all’Artemio Franchi di Firenze con un sontuoso 12-0. Per la prima volta in queste qualificazioni ad Euro 2022, l’Italia ha segnato ben 5 reti nel primo tempo, chiudendo di fatto già la pratica. Questa poi è stata completata nella seconda frazione, con il risultato complessivo di dodici a zero.

Italia-Israele, 12 gol e qualificazione ad Euro 2022

Nel match rinviato a causa del Covid, le azzurre non falliscono l’obiettivo prefissato. L’Italia conquista il pass per gli Europei del 2022 evitando i temibili playoff. L’ostacolo Israele è stato abbondantemente superato e grazie alle 12 reti segnate, la Nazionale italiana femminile diventa la miglior seconda classificata dei gironi di qualificazione. Seguono poi Islanda e Austria, certe di disputare le fasi finali del torneo.

Quest’oggi a referto sono andate otto giocatrici differenti: Giacinti, Sabatino e Bonansea autrici di una doppietta, marcature singole per Girelli, Salvai, Caruso, Giugliano, Rosucci. Inoltre, da aggiungere anche l’autorete di David. Una goleada da record per queste qualificazioni europee, ma non da primato per la storia della Nazionale femminile. Infatti, nel 2015 furono messe a segno addirittura 15 reti contro la Macedonia nella fase eliminatoria della Coppa del Mondo.

Dunque, l’Italia femminile di calcio parteciperà per la settima volta consecutiva ai campionati europei, che il prossimo anno si disputeranno in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Una rassegna importante. Una vetrina ed un’opportunità da non perdere per il movimento calcistico rosa.