Dybala vola dal professor Cugat: è il “Messi della medicina”

Il professor Cugat si prenderà cura del ginocchio di Dybala, che lo ha raggiunto a Barcellona per vederci chiaro. Lo chiamano il “Messi della medicina”, perché ha rimesso in piedi una lunga serie di campioni. Ed è amico di Guardiola.

Paulo Dybala ha scelto di volare a Barcellona per un consulto con il professor Cugat. Una scelta personale ma approvata dalla Juve, preoccupata dal problema al ginocchio della Joya. La prima diagnosi chiarì che in 20 giorni il calciatore bianconero avrebbe potuto rimettere piede in campo. Dopo più di un mese però il dolore non è passato, e il professor Cugat è la soluzione migliore per vederci chiaro. Lo chiamano il “Messi della medicina”, per la lunga lista di giocatori che lo hanno contattato, sempre con successo.

Ma chi è il professor Cugat? Dalla sua prima esperienza nello sport alle Olimpiadi di Barcellona 1992, nel team dei chirurghi ortopedici, Ramon Cugat Bartomeu è diventato uno specialista nel mondo del calcio. Il Barcellona si è affidato a lui negli ultimi 20 anni, e molti campioni hanno risolto i problemi fisici grazie alle sue cure. A partire da Puyol e Pep Guardiola, che fu il primo calciatore guarito dal settantunenne specialista grazie ad una tecnica innovativa che gli allungò la carriera e che nacque da un curioso aneddoto.

Il professor Cugat e Guardiola: un’amicizia nata da un intervento

Era il 1998: la moglie di Cugat vide la conferenza stampa in cui Guardiola svelò il rischio concreto di saltare il Mondiale per un problema fisico, ed esortò il marito a mettersi in contatto con lo spagnolo. Fu il professore che ora si occuperà di Dybala a risolvere i guai dell’attuale allenatore del City. Nacque un rapporto strettissimo, e nella sua esperienza in Medio Oriente l’ex calciatore del Barca lo ricontattò. Aveva una caviglia a pezzi, non voleva intervenire chirurgicamente, ma fu il professor Cugat a spingerlo all’operazione. “Era in lacrime – disse il medico spagnolo in una vecchia intervista – e la sua caviglia era un disastro. Lo trattai con una nuova tecnica e si rimise presto in sesto”.

Da quel momento tutti i calciatori del Barcellona hanno scelto lui per gli infortuni più duri. Da Puyol ad Eto’o, passando per Iniesta, Xavi e David Villa. Nel 2010 si prese cura anche di Torres, che lamentava una serie di problemi al ginocchio destro. La punta spagnola finì quel campionato con 22 reti da capocannoniere del Liverpool. E’ normale quindi che chiunque abbia problemi al City sia automaticamente paziente del professor Cugat. Ha curato Benjamin Mendy, David Silva, Kevin de Bruyne e Gundogan, che in questa stagione è il vero protagonista dei Citizens. Si è occupato del Kun Aguero, che lo raggiunse a Barcellona per risolvere i problemi e lo ha ringraziato pubblicamente.

Il luminare che si occupera di Dybala: un medico che sognava di diventare Pelè

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020

“Giocavo nell’accademia del Barca, ma capii subito che non sarei stato Di Stefano, e neanche Pelè”, disse il professor Cugat in una intervista. Aveva il numero 7 sulla maglia, ma fu convinto a diventare medico, e la scelta è stata azzeccata. La specializzazione nella cura del ginocchio arrivò durante una esperienza in America, e da quel momento in poi i calciatori in arrivo da ogni parte d’Europa chiedono un consulto consapevoli della bravura di un luminare.

Lo chiamano il “Messi della medicina”, ma lui rifiuta il paragone con il suo calciatore preferito. “E’ il più forte di tutti – disse con una battuta – e fortunatamente non lo ho mai curato”. Manca dal Camp Nou da anni, ma non rinuncia quando può a vedere le partite del City e ama parlare di calcio con Guardiola. Trasferte di un giorno, perché a Barcellona lo attendono già al mattino dopo. Il calcio ha bisogno del professor Cugat, un luminare famoso in Spagna che ora avrà un altro compito: regalare alla Juventus un Dybala in forma per il rush finale.