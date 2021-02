Francesca Cipriani infiamma i social: il décolleté è esagerato – Foto

La conduttrice de “La Pupa e il Secchione e viceversa” ricorda a tutti i suoi follower la serata finale del programma televisivo: così si mette in mostra Francesca Cipriani sui social.

La bella showgirl sta vivendo una nuova relazione con un uomo. E’ stata stesso Francesca a rivelare il nome del suo frequentante – Massimo – ma non ha voluto dire altro: “Solo quando saremo una coppia stabile, parlerò“, avrebbe detto.

L’ex compagna del difensore Rami, dunque, sta vivendo un nuovo amore. Ma anche a livello professionale sta facendo grandi esperienze. La favolosa e simpatica Cipriani è al comando del programma televisivo “La Pupa e il Secchione e viceversa“, uno show a cui prese parte e vinse nel lontano 2010. Già lo scorso anno ha condotto il programma con Paolo Ruffini. Per quest’edizione, invece, è stata affiancata ad un altro comico: Andrea Pucci. E per la serata conclusiva, la bellissima “Pupa” ha voluto ricordare ai suoi follower di seguirla in televisione.

Francesca Cipriani, il décolleté è mozzafiato – Foto

Una serata da non perdere. La conduttrice abruzzese ha annunciato ai suoi seguaci di Instagram di restare incollati alla tv per l’ultima puntata della “Pupa e il Secchione e viceversa“. La bella Francesca Cipriani, per l’occasione, ha indossato un elegante vestito tendente al bordeaux. Un abito che esalta le sue curve e che le dona un fascino senza eguali. La stupenda conduttrice incanta così il suo alto numero di follower, infiammandoli con uno scatto seducente. L’appuntamento sul piccolo schermo è rimandato a questa sera.