Zoe Cristofoli, pazzesca in costume: la foto incanta anche Theo Hernandez

La stupenda compagna di Theo Hernandez infiamma i social con uno scatto nostalgico dell’estate: la reazione del calciatore rossonero al post di Zoe Cristofoli.

San Siro si è tinto di nerazzurro. Il Milan ha perso il derby domenica scorsa e vede allontanarsi in una mini fuga l’Inter, a più quattro in classifica. Per questa ragione, l’umore dei calciatori rossoneri non era dei migliori post-partita. Infatti, a confermarlo ci ha pensato Zoe Cristofoli.

La fidanzata di Theo Hernandez ha dichiarato in diretta televisiva alla Domenica Sportiva che il terzino francese aveva perso il sorriso, ma non la determinazione. Il campionato non è finito e lui e i suoi compagni ci credono ancora. A tirare su il morale del calciatore del Milan, ci pensa la bellissima “Tigre di Verona“, così nota per i tantissimi tatuaggi sul suo corpo.

Zoe Cristofoli, senza fiato anche Theo Hernandez – Foto

La stupenda modella e influencer italiana ha conosciuto il calciatore rossonero solo l’estate scorsa, ma tra i due è scoppiata subito una grande sintonia. Evidentemente, Zoe ha grande nostalgia delle vacanze passate in barca assieme al suo Theo. E questa sera ha postato un meraviglioso scatto, che ha suscitato anche la reazione del suo ragazzo.

“Lo que necesito“. Ciò di cui ha bisogno è un costume, il sole ed il mare. Lady Hernandez mette in mostra un corpo mozzafiato, ricoperto dai suoi numerosissimi tatuaggi che le hanno affidato il noto soprannome animalesco. Le curve della Cristofoli hanno infiammato il suo account social e anche il terzino del Milan non ha potuto fare a meno di commentare. Boom di interazioni sotto al post in pochissimi istanti. Ed è facile capire il perché.