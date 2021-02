Il rilancio dei giocatori in prestito: i cinque migliori della stagione

Giocare in prestito per fare esperienza è fondamentale nella crescita dei giocatori. I calciatori che hanno sfruttato meglio questa chance

Il mercato estivo è ancora lontano, ma aleggia costantemente su tutti i giocatori e relativi club. Infatti, nel mondo del calcio si è giudicati dopo poche partite, e raramente si vedono casi come quello di Eriksen, riabilitatosi all’Inter.

Questa regola di certo non vale per i giocatori in prestito. Un caso su tutti, quello di Lingard dello United, adesso al West Ham, dove sta disputando una buona stagione.

In Italia, su tutti Caprari e Depaoli, in prestito dalla Samp, i quali anche loro provano a rilanciarsi a Benevento, con una buona squadra come quella di Inzaghi. Quali calciatori, però, si sono messi più in mostra?

Lingard, Perin e i loro fratelli

Come già detto, Jesse Lingard è in prestito al West Ham, e al momento ha segnato ben 3 gol in quattro partite, di cui l’ultimo valevole il 2-0 contro il Tottenham, nel derby. L’ex promessa dello United, sta cercando di rilanciarsi, dopo alcune stagioni coi Red Devils, in cui non ha mantenuto le promesse.

Ritorna al #Genoa Mattia #Perin. La scorsa stagione non è stata fantastica a causa di qualche errore individuale e per una difesa non proprio impermeabile. Maran dovrà lavorare molto in quel reparto. Il portiere ex Juventus è consigliabile come seconda scelta al #fantacalcio. pic.twitter.com/lkzWJA1ukp — FantaCIP (@CipFanta) September 7, 2020

Un altro giocatore in prestito è Mattia Perin, ma la sua storia è del tutto diversa. Il portiere del Genoa è di proprietà della Juventus, che lo ha acquistato nel 2018, ma non ha mai trovato spazio, con davanti Szczesny, e poi il ritorno clamoroso di Buffon.

Perin, a differenza di Lingard, non doveva rilanciarsi, infatti non ci sono mai stati dubbi sulle sue qualità. Piuttosto nel Genoa ha trovato la sua dimensione ideale, con la quale riesce a lottare per uno dei tre posti di portiere, nella nazionale azzurra.

Cristian #Romero è il nuovo difensore dell’Atalanta! La scorsa stagione non è stata positiva per lui come per il suo Genoa. Non parte titolare, ma con la Champions può ottenere spazio. Attenzione ai tanti gialli e ai pochissimi bonus. Può completare il reparto al #fantacalcio. pic.twitter.com/bvpdOi8YsD — FantaCIP (@CipFanta) September 6, 2020

Una grandissima stagione, la sta disputando Cristian Romero, sempre della Juventus, ma in prestito all’Atalanta. Il difensore argentino, nella sfida contro il Napoli, ha totalmente annichilito Oshimen, segnando anche il 4-2 finale.

Romero, sta giocando alla grande, e difficilmente l’Atalanta potrà tenerlo, poiché la Juventus con i continui infortuni di Chiellini, e l’età avanzata anche di Bonucci, potrebbe puntare su di lui per affiancare i “giovani” Demiral e De Ligt.

Tomori è un altro difensore, che si trova in prestito, stavolta al Milan, arrivato dal Chelsea. Il giocatore inglese, ha ben figurato nelle partite in cui è stato schierato, e complice le ultime brutte prestazioni di Romagnoli, potrebbe partire più spesso da titolare.

CM: “Banco di prova e trampolino di lancio: Morata ritrova la Champions per riconquistare la Juve e convincere il club a programmare il proprio futuro e le strategie di mercato”—> https://t.co/duPTVK0LL5 pic.twitter.com/DpYSQUHk8d — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) February 17, 2021

Infine, un altro giocatore in prestito, che ha disputato una grandissima prima parte di stagione, è senza dubbio Alvaro Morata. Lo spagnolo, dall’Atletico alla Juventus, dopo una prima metà di stagione all’insegna del gol, in campionato quanto in Champions, da gennaio si è fermato.

Alcuni infortuni, ne hanno minato la stabilità fisica, e lo hanno condizionato anche mentalmente. Alla Juventus, però, auspicano il ritorno del vero Morata, per rincorrere l’Inter in campionato, e ribaltare la sconfitta dell’andata degli ottavi di Champions contro il Porto.