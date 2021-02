I Fergie’s Fledglings: Gary Neville e gli altri “cocchi”

Ha compiuto 46 anni Gary Neville, difensore centrale e terzino del Manchester United di Ferguson, nonché bandiera di tutto il calcio inglese. Cosa fanno lui e gli altri grandi ex Red Devils?

I Fergie’s Fledglings, letteralmente i novellini di Ferguson, sono stati uno dei gruppi di giovani e talentuosi calciatori più forti degli ultimi 20-30 anni. Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham, Nicky Butt, Phil Neville e anche Gary Neville.

Proprio da quest’ultimo vogliamo partire, per riavvolgere il nastro e fare una panoramica su quella squadra meravigliosa, capace di riportare la Premier a Manchester, così come l’incredibile Champions League del 1999.

Leggi anche >>> Juventus, un altro rigore non dato

Leggi anche >>> Stankovic ,un “drago” contro il Milan

Gary Neville, tra passato e presente

La carriera di Gary Neville nello United dei grandi, inizia nel 1992, nell’allora Coppa Uefa. Nel 1994 diventa titolare inamovibile, spaziando nel corso degli anni da centrale a terzino. In entrambi i ruoli, è comunque decisivo, uno dei più forti in circolazione.

Di sicuro il nome di Gary Neville, e degli altri campioni di Ferguson, è legato ai cosiddetti tre minuti più incredibili della storia della Champions. Nella finale del 1999, al Camp Nou, lo United affronta il Bayern Monaco del grande Mattahus.

I bavaresi vanno in vantaggio con una punizione di Basler, ma nel finale i Red Devils in tre minuti recuperano e ribaltano tutto, per la gioia dei loro tifosi, e degli appassionati neutrali, proiettandosi verso la gloria.

Gary Neville, ha poi messo la sua firma anche sulla vittoria della Champions del 2008, prima di ritirarsi per fare l’allenatore. Dal 2012 al 2016, è collaboratore tecnico per la nazionale inglese, mentre nel 2015/2016, è allenatore del Valencia.

The lights going out as @GNev2 makes his final point of the night! 🤣 pic.twitter.com/Ji8nCW38et — Football Daily (@footballdaily) February 6, 2021

In Spagna, ha allenato solo da dicembre a marzo, per via delle sole tre vittorie, e delle tante sconfitte. Oggi, Gary Neville, è un commentatore tv per Sky Sport, e scrive per la BBC, e non smette di lanciare stoccate ad allenatori e giocatori.

Infatti, ultimamente, ha sentenziato sui difensori dello United De Gea, Lindelof e Maguire, sostenendo come questi non condurranno la squadra a conquistare trofei. Ancora, da buon commentatore tv, ha detto la sua Mourinho e sull’incapacità di non gestire più i top player, riferendosi a Bale e Alli che sono spesso in panchina in questa stagione.

Il mito Ferguson, e gli altri “cocchi” del Sir

Sir Alex Ferguson, è stato uno dei più grandi allenatori del mondo, molto amato anche da chi non tifa per il Manchester United. Adesso, Sir Alex è in pensione, ma il ricordo della sua super squadra rimane sempre vivo.

A tal punto, che presto arriverà un documentario Oltre Manica, e poi anche nel resto del mondo, proprio sulla figura dell’allenatore scozzese. La volontà di fare questo film documentario, arriva dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito nel 2018, ed esso racconterà della sua carriera, e di quel bel gruppo di giovani campioni.

I’ve seen this picture a million times and always thought this man to be sir Alex. the Man United youth coach who produced the class of 92- Fergie’s fledglings. Eric Harrison passed on today at 81. May his soul Rest In Peace🙏🏾 pic.twitter.com/GMOm51IoWB — Nana😹🔰 (@qwofyelement) February 14, 2019

Ad oggi, i Fergie’s Fledglings si sono ormai tutti ritirati, ma fanno sempre parte del mondo del calcio. David Beckham, famoso anche per essere stato uno dei primi modelli-calciatori, ha fondato l’Inter Miami in Florida.

Phil Neville, fratello di Gary, così come Ryan Giggs e Paul Scholes, sono tutti allenatori. Phil Neville è l’allenatore proprio dell’Inter Miami di Beckham, Giggs è il CT del Galles, Scholes invece al momento è libero. Infine, Nicky Butt, è responsabile dell’academy giovanile dello United.

Quindi, i Fergie’s Fledglings sono ancora parte integrante del mondo del calcio, rendendo onore agli insegnamenti dentro e fuori dal campo, del loro mentore e allenatore, Alex Ferguson.