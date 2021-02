Serie B, accuse al Monza: “Con loro giochi contro qualcos’altro”

In Serie B ancora accuse al Monza. Dopo Campedelli i lombardi sono nuovamente sotto tiro per un episodio nel match con il Cittadella.

In Serie B arrivano ancora accuse al Monza. Dopo le parole di Campedelli, infuriato al termine del match con i lombardi, un altro episodio ha scatenato l’ira del Cittadella. “Se vogliono che il Chievo sparisca lo faremo”. E ancora: “L’arbitraggio è stato a senso unico con il Monza, c’è stata una entrata da codice penale su Garritano e altre scelte assurde. Se gli arbitri non sanno fare il loro lavoro devono cambiarlo”. Queste le parole del presidente dei clivensi, che hanno fatto molto discutere in Serie B.

Contro il Cittadella le accuse si rinnovano, e arrivano dal capitano dei veneti. Manuel Iori fra il primo e il secondo tempo ha parlato ai microfoni di Dazn e ha rilasciato una dichiarazione che farà parlare molto. Tutto è accaduto nel primo tempo. Tiro di Baldini con deviazione e palla sui piedi di Beretta che mette la sfera in porta. Il direttore di gara su suggerimento dell’assistente annulla la rete, che però è sembrata regolare.

Proteste in campo da parte del Cittadella e poi il replay che chiarisce l’accaduto. La rete sembrava regolare e avrebbe portato in vantaggio i veneti su uno dei campi più difficili di tutta la Serie B. Da qui le accuse e le parole pesanti di Iori che mettono nel mirino ancora una volta il Monza.

Serie B, le accuse al Monza di Iori: “Dobbiamo essere più bravi di tutti”

Ancora accuse al Monza dopo la giornata di Serie B e il pareggio incassato dai veneti sul terreno di gioco dei Lombardi. Un pari a reti bianche che sarebbe potuto essere diverso se non fosse stato per l’errore sulla rete di Beretta. Iori, capitano del Cittadella, è andato giù duro. “Stiamo facendo una buona partita – ha dichiarato fra il primo e il secondo tempo – sapevamo di dover concedere per forza qualcosa ad una squadra forte ma siamo venuti fuori bene. Peccato per il gol annullato, lo rivedremo e si capirà se era fuorigioco o meno.

Poi la bordata al Monza, che continua ad incassare accuse pesanti in Serie B. “Dobbiamo essere ancora più bravi – ha sottolineato Iori – perché sappiamo bene che quando vieni a Monza devi giocare contro di loro e forse anche contro qualcos’altro”. Una dichiarazione che farà parlare molto e che è un attacco diretto ai lombardi, ora sempre più nel mirino delle altre squadre in cadetteria.