Cremonese-Frosinone, Pinato imita suo padre: va in porta ed esulta

Marco Pinato indossa i guantoni e diventa l’eroe per qualche minuto: il centrocampista della Cremonese urla di gioia al termine del match.

La Serie B regala grandi emozioni. La Cremonese vince in casa in casa contro il Frosinone, calando il poker. La partita si incanala subito nei binari giusti per la squadra lombarda. Infatti, Bonaiuti sblocca al 10′ e raddoppia poco prima dell’intervallo.

Usciti dagli spogliatoi, Baez fa il 3-0 e Ciofani – il grande ex – sigla il poker definitivo. A far notizia, però, sono le due espulsioni nel finale dei Grigiorossi. A 10 dal termine, il terzino Valeri si fa espellere per doppia ammonizione. Invece, proprio sul finale, il portiere si guadagna il rosso per proteste. Tuttavia, attorno al 90′ Pecchia non ha più sostituzioni e manda Marco Pinato – centrocampista – tra i pali. Chi meglio del figlio di un portiere?

Cremonese, Pinato a fine partita esulta: “Imbattuto!”

Con il risultato completamente acquisito, Carnesecchi si fa espellere e lascia i suoi compagni in nove uomini. Il problema è che la Cremonese ha terminato i cambi per inserire un portiere di riserva, dunque Marco Pinato viene chiamato in causa e indossa i guantoni per qualche minuto. Classe 1995, centrocampista in prestito dal Sassuolo e figlio d’arte. Infatti, suo padre è stato portiere del Milan, del Monza e dell’Atalanta. Davide Pinato ora collabora nel settore giovanile rossonero come allenatore dei giovani estremi difensori.

Marco resta davvero poco tra i pali. Ha giusto il tempo di rilanciare un pallone verso il centrocampo che l’arbitro decreta la fine della partita. E goliardicamente sorride e alza le mani al cielo, gridando nel silenzio assoluto dello stadio: “Imbattuto!“. E già, Pinato può vantare questo piccolo record personale: è rimasto imbattuto tra i pali in una gara di Serie B.