La Ternana subisce una sconfitta contro il Catanzaro, e perde l’imbattibilità stagionale. Nulla di cui preoccuparsi, visti i 12 punti sulla seconda, e l’ambizione della società col nuovo stadio.

Tra i campionati delle cinque top leghe europee, solo una squadra era rimasta imbattuta, la Ternana, sconfitta nell’ultima giornata, per 2-1 dal Catanzaro. Nulla di cui preoccuparsi, visti i 12 punti di vantaggio sull’Avellino, con la promozione in B che sembra una formalità.

Con 64 gol fatti in campionato nel girone C della Serie C, la squadra allenata da Cristiano Lucarelli, è una vera e propria macchina da gol. La Ternana, sembra poter proseguire senza intoppi, anche se bisogna vedere come reagirà alla prima sconfitta stagionale in campionato.

Il club, è una caso più unico che raro, infatti è di proprietà dell’Università degli studi “Niccolò Cusano” di Stefano Bandecchi. Questa nuova proprietà, ha grandi ambizioni, e non ha mai nascosto il volere di abbracciare anche la Serie A.

Leggi anche >>> Lazio e Immobile in crisi: sconfitta col Bologna

Leggi anche >>> Cremonese-Frosinone: Pinto imita suo padre

Le ambizioni della società: nuovo stadio per la Ternana

Le ambizioni di Bandecchi sono molto alte, con addirittura la costruzione di un nuovo stadio. L’attuale stadio, il Liberati, verrà rinnovato totalmente, seguendo un progetto che prevede la trasformazione dell’impianto, secondo il modello inglese.

All’interno del nuovo stadio, infatti, saranno presenti un museo, uno store del club, attività commerciali, così che possa essere fruibile non solo il giorno della partita, ma tutta la settimana, arricchendo i ricavi della società.

I lavori, se il progetto come sembra fosse approvato, dovrebbero chiudersi nel 2025, anno del centenario della Ternana. Oltre allo stadio, si pensa anche alla costruzione del centro del settore giovanile, per puntare sui giovani e quindi sul futuro.

La Ternana, dunque, ha intrapreso una strada ambiziosa, che dopo gli intoppi iniziali, sta proseguendo molto bene. Certamente, i tifosi possono stare tranquilli, la loro squadra a breve potrebbe anche ritrovarsi nella massima serie, e non solo per la salvezza.