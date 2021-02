Lazio e Immobile in crisi: il Bologna vince, tifosi infuriati sui social

Una Lazio in crisi crolla con il Bologna e Immobile sbaglia un rigore. Secondo stop consecutivo per la squadra di Inzaghi, ancora sotto shock dopo la sconfitta in Champions. Le reazioni dei tifosi, che mettono nel mirino alcuni calciatori.

Ancora una brutta prova per la Lazio, in crisi di risultati dopo la sconfitta per 2-0 con il Bologna e il rigore sbagliato da Immobile, poi sostituito. Una brutta prova per gli uomini di Inzaghi, che pagano lo scotto del pesante ko incassato in Champions. Scorie pesanti visto il poker del Bayern, e squadra che zoppica in una fase di campionato caldissima. In più occasioni la Lazio ha pagato la scarsa vena di Immobile e una serie di errori che hanno indirizzato il match in favore dei rossoblu. Dopo il rigore fallito dall’attaccante, i biancocelesti non hanno reagito, incassando la rete di Mbaye su una azione da manuale dei padroni di casa. Poi il raddoppio di Sansone con la difesa addormentata, e la sostituzione di Immobile che è un messaggio chiaro.

La crisi di risultati inizia a diventare quindi tangibile, e lo specchio è nell’atteggiamento dell’attacco e in una difesa che non riesce a trovare equilibrio. Immobile non si discute, ma non ha inciso negli ultimi 180 minuti, e Correa nonostante la classe e la capacità di aprire i varchi, non è un grande realizzatore. Un altro messaggio chiaro arriva da Luis Alberto, che in più occasioni ha allargato le braccia manifestando il disappunto per alcune letture dei compagni. Una gestualità che non piace ai tecnici, e neanche ad Inzaghi. L’allenatore dovrà gestire il doppio ko, e paga forse una sessione di mercato invernale che non ha regalato grossi sussulti tranne l’innesto di Musacchio, mai decisivo al Milan. I suoi cambi sono un messaggio chiaro. L’atteggiamento non è quello giusto.

Non resta che trovare i mezzi per reagire in casa. Ribaltare il risultato maturato all’andata in Champions in una gara in cui la Lazio è andata in grossa crisi sembra un affare assai complicato. In Serie A la classifica è ancora corta, ma bisogna reagire subito per agganciare l’Europa che conta. Intanto si scatenano sui social i tifosi, delusi dai risultati della Lazio e da alcuni giocatori, presi di mira nei commenti.

Lazio, tifosi in crisi e scatenati sui social: serve una reazione da Immobile e compagni

Se il Bologna schierava la primavera.. Forse #BolognaLazio — Miky (@ziomike78) February 27, 2021

La Lazio e Immobile sono in crisi. Lo dimostra la sostituzione dell’attaccante durante il match perso 2-0 contro il Bologna. Inzaghi non ha digerito la prova dell’attaccante, e neanche l’atteggiamento di una squadra apparsa svogliata, ferma in difesa, mai in grado di tentare la rimonta. I tifosi non perdonano la sconfitta incassata con i felsinei, in un momento in cui fa più rumore vista la debacle in Champions.

Nel mirino Immobile ma anche Reina e la difesa, non sempre impeccabile. Hoedt e Patric su tutti, definiti inadeguati dai sostenitori biancocelesti per una squadra che vuole alzare il livello.

'Nve preoccupate domani Acerbi Patric e compagnia bella se scusano sui social.#BolognaLazio — Laura (@Lally238) February 27, 2021

Quello che mi da fastidio è che non vedo la cattiveria necessaria in una partita così #BolognaLazio — andrea di santo (@andisanto73) February 27, 2021