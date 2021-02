Veretout, record incredibile: eguaglia Platini e fa meglio di Zidane

Veretout con la rete messa a segno al Milan è entrato nella storia della Serie A: ha fatto meglio di Zidane eguagliando Platini.

Record incredibile per Veretout, che fa meglio di Zidane ed eguaglia Platini. La rete messa a segno al Milan, la decima in campionato del centrocampista della Roma, entra di diritto negli almanacchi di Serie A, in una stagione da incorniciare per il francese. I giallorossi hanno trovato un calciatore capace di organizzare la manovra, di spezzare le trame avversarie e anche di andare a rete con regolarità. Più di Dzeko e Mayoral, anzi più di tutti in campionato.

E’ il miglior marcatore della Roma in questa stagione, ma ha addirittura eguagliato Platini e superato Zidane, due calciatori che hanno vinto tutto in Italia e in Europa, e che sono nella Hall of fame del calcio mondiale. Jordan Veretout ci è riuscito con un record di reti incredibile, in un campionato in cui ha numeri da vero top player. Con 10 gol e 2 assist, ha messo lo zampino in un gol su quattro nelle 48 marcature totalizzate dalla squadra.

E’ il centrocampista più prolifico della Serie A, ed è l’uomo delle reti nelle gare che contano. Due al Milan fra andata e ritorno, due alla Juventus, in una gara in cui fu il vero dominatore del centrocampo. Il suo nuovo record, che lo accosta ai nomi di Platini e Zidane, rende bene il peso del suo lavoro al servizio di Fonseca.

Veretout, è record: è il centrocampista francese che ha segnato di più dopo Platini, e ha fatto meglio di Zidane

Jordan Veretout, Platini e Zidane: tre nomi che hanno vissuto la Serie A in stagioni diverse, ma sono accomunati da un record. Il calciatore della Roma, con le 10 rete messe a segno in campionato, è secondo solo a “le roy Michel” nei gol segnati da un centrocampista francese in una stagione. Platini dal 1982 al 1986 ha sempre superato la doppia cifra, ma essere accostato ad un gigante della storia del calcio fa capire la dimensione delle prestazioni di Veretout.

Ha fatto perfino meglio di Zinedine Zidane. Posizioni in campo differenti, e anche le qualità fra i due ex Juve e il giallorosso sono diverse, ma Zizou non è mai riuscito con la maglia bianconera ad arrivare in doppia cifra in Serie A. Veretout invece con la rete al Milan ha raggiunto un traguardo storico, e di questo passo, anche grazie alla precisione chirurgica nel battere i rigori, potrebbe addirittura fare meglio.