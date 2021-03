Fabio Capello a Sky Sport si è detto certo della vittoria dell’Inter in campionato e la reazione di Bergomi ha scatenato il web.

Fabio Capello ha già pronosticato la vittoria dello scudetto. L’ex allenatore di Juve e Milan, in diretta su Sky Sport, ha lanciato la volata dell’Inter, che è in netto vantaggio sulle inseguitrici. A suo parere il successo del Milan sulla Roma è servito a poco, e intervenendo in un dibattito fra Caressa e Di Canio, ha gelato le inseguitrici dei nerazzurri. “E’ già finito il campionato”, ha dichiarato Capello, infiammando la discussione a Sky Calcio Club e lasciando di ghiaccio i tifosi delle pretendenti al titolo.

Una convinzione, quella di “Don Fabio”, che nasce delle prestazioni della squadra di Conte, e dalla crescita dei singoli, sempre più decisivi in Serie A. “Hanno Lautaro e Lukaku, una coppia inarrestabile. Poi c’è Hakimi che è un elemento dalle qualità superiori alla media e non dimentichiamo Barella. Ha visione di gioco, grinta e tanta corsa. Sono questi gli uomini che stanno facendo la differenza”.

La bravura di Conte secondo l’ex Real Madrid è stata nel rivitalizzare i calciatori in difficoltà, e nel capire come inquadrare le caratteristiche dei suoi uomini migliori in un impianto di gioco che funziona. La lunga serie di risultati utili ha poi spinto Capello a dichiarare chiusi i giochi in vetta alla Serie A, scatenando la curiosa reazione di Bergomi e i tifosi sul web.

Capello è certo: “L’Inter ha già vinto”, la reazione di Bergomi scatena i tifosi

Buongiorno a tutti, ma soprattutto allo zio Bergomi pic.twitter.com/fAg1P9oTtg — Federico Spinelli (@fede_spi) March 1, 2021

“L’Inter ha già vinto”, ha sentenziato Capello parlando della corsa Scudetto. Una dichiarazione sottolineata da Caressa che ha infiammato il dibattito con Di Canio A Sky Calcio Club. L’allenatore ha svelato i motivi di un successo già annunciato, e non crede nelle possibilità delle inseguitrici. Milan e Juventus per lui non hanno gli uomini in grado di accorciare le distanze, e le reazioni non sono mancate.

Curiosa quella di Bergomi, che in un primo momento ha sottolineato quanto ancora i giochi siano aperti, e poi ha scatenato i tifosi sul web dopo un gesto ripreso in diretta dalle telecamere. Il più classico dei gesti scaramantici della bandiera nerazzurra, che non è sfuggito all’attenzione dei telespettatori. I tifosi dell’Inter e delle pretendenti al titolo hanno sottolineato le dichiarazioni e il comportamento dell’ex difensore, ora stabilmente negli studi di Sky.

Ne vogliamo parlare di Bergomi che si tocca le parti basse quando Capello dice che il campionato è già finito? Assurdo!Lui è quello che vuol fare l’opinionista obiettivo, passa alla telecronaca del tifoso per rispetto di tanti altri giornalisti #Bergomi #Skycalcioclub #RomaMilan pic.twitter.com/WUCoJfxndS — Dylan Brunetti (@DylanBrunetti) February 28, 2021

Zitti zitti che stasera "ar clab" scopro che il turnover del Genoa non è uno scandalo. (E il magnifico zio #Bergomi che deve riconquistare il suo popolo, tira in ballo subito la #Juve).

Quest'anno è una cosa normale fare turnover, gli anni passati era antisportivo.😂😂😂 — Ivan BiancoNeroJ (@IvanBiancoNeroJ) February 28, 2021