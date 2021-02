Calciomercato e difensori: le big d’Europa sui centrali della Serie A

Il calciomercato non riposa mai, e dalla Spagna rilanciano l’interessamento su Romero e altri tre difensori del campionato italiano. E intanto il Bayern si è già mosso per Upamecano.

La musichetta della Champions League, entrata nel vivo con la fase ad eliminazione, non ha bloccato le trattative in un calciomercato che si muove a fari spenti. Il Bayern Monaco ha fatto la sua mossa per rafforzare una corazzata già insuperabile. Dayot Upamecano, roccioso difensore francese del Lipsia, è il prescelto per sostituire Alaba, ormai già prossimo all’approdo al Real Madrid. I blancos però non si fermano, e hanno messo gli occhi su Cristian Romero. Il centrale dell’Atalanta è stato al centro del calciomercato in Italia nell’ultima estate, e le sue prestazioni hanno convinto gli spagnoli.

Rendimento da top per l’ex Genoa, a cui è bastata una metà di stagione per farsi rimpiangere dai bianconeri. Tanti movimenti a fari spenti ma un solo segnale dal calciomercato. Le squadre guardano alla difesa, e tante big hanno messo gli occhi in Serie A. Da sempre il campionato italiano è trampolino di lancio per gli interpreti del ruolo, e le notizie in arrivo dall’estero fanno tremare diverse squadre.

Pare infatti che anche Klopp abbia deciso di avviare un restyling per permettere a Van Dijk di riabilitarsi con cura, e anche per rafforzare un pacchetto arretrato che sta soffrendo molto. Occhi in casa Torino quindi, anche da parte del Leeds, che avrebbe puntato uno fra i centrali più in forma della Serie A. Il più richiesto però, è Nikola Milenkovic.

Calciomercato, tutti sui difensori italiani: Milenkovic nel mirino della Premier

Tutto sui difensori, in una fase in cui il calciomercato è fatto di trattative nascoste, sondaggi e avvicinamenti. Il più richiesto è senza dubbio Nikola Milenkovic. La Fiorentina sa bene che potrebbe essere l’ultima stagione del forte difensore in viola, e fatica a trattenere un talento che è nel mirino di mezza Europa. Il Manchester United infatti non molla la presa, e la dirigenza è già a lavoro per bruciare i concorrenti.

Pare che Ole Gunnar Solskjaer lo abbia messo in cima alla lista dei desideri, e che il club stia provando a fare di tutto per accontentarlo. I Red Devils, che in questa stagione sembrano tornati al vertice, hanno spesso realizzato grandi affari con i club di Serie A, e l’obiettivo è anticipare la concorrenza del Manchester City e del Borussia Dortmund. Lo ha riportato oggi “The Sun”, che svela la ferma volontà da parte dei Red Devils di tuffarsi sul difensore e in una trattativa che animerà i prossimi mesi di calciomercato.

La Premier punta i difensori: Klopp e Bielsa guardano in Serie A

Il calciomercato si muove sui difensori, e le buone prestazioni di tanti interpreti del ruolo potrebbero scatenare una serie di aste. I club di Serie A fiutano la possibilità di chiudere affari assai remunerativi, e ascoltano senza fretta. Il Liverpool ha messo gli occhi su Bremer, che brilla in un Torino in affanno. Il brasiliano sta disputando la miglior stagione della sua carriera, e Cairo attende chiamate. La prima la hanno effettuata i Reds, pronti a lanciarsi all’assalto di un calciatore forte sui palloni alti e capace di giocare in tutti i ruoli della difesa.

C’è da superare una concorrenza forte, ma una chiamata dalla Premier potrebbe cambiare le carte in tavola. Sponda Leeds si guarda sempre in casa Torino, ma l’obiettivo è diverso. Pare che Bielsa abbia messo gli occhi su N’Koulou, che non sta trovando molto spazio in granata. Sull’affidabilità del difensore non ci sono dubbi, ma il rendimento ha abbassato la quotazione di un calciatore accostato in passato alla Roma, che poi virò forte su Smalling. Le 11 presente in Serie A in questa stagione lo stanno spingendo ad accettare una nuova offerta, che potrebbe arrivare dal “loco” Bielsa e permettergli di chiudere la carriera in Premier League.