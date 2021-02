Elettra Lamborghini è uno schianto: décolleté prosperoso da urlo – Foto

Elettra Lamborghini, nonostante i problemi fisici avuti in diretta tv, è uno schianto a Domenica In: la foto che fa breccia nei cuori dei fan.

La stupenda cantante romagnola quest’oggi è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In“. Un inconveniente però ha dato più di un problema ad Elettra Lamborghini. Infatti, si è recata in trasmissione con il colpo della strega, che le ha causato dolori e disagi in diretta televisiva.

“Sto in piedi per miracolo, ma ci tenevo troppo a venire da te” ha detto la regina del Twerk a Mara. La showgirl è stata intervistata ma non quanto si sarebbe aspettata. Infatti, dopo poco la conduttrice ha chiamato un medico per effettuare un’iniezione ad Elettra, non al meglio delle condizioni a causa dei dolori.

Nonostante i problemi fisici, la nipote del fondatore della Lamborghini ha affascinato tutti negli studi televisivi ed anche i suoi follower su Instagram.

Elettra Lamborghini, il décolleté che incanta i fan – Foto

L’incantevole cantante pop ha deliziato i suoi fan con tre scatti mozzafiato. Rappresentata sempre con le macchie di leopardo per il famoso tatuaggio sui glutei, la bellissima Elettra Lamborghini quest’oggi era una pantera rosa. Il suo top completamente pink ha esaltato il suo décolleté prosperoso.

La moglie del dj Afrojack ha scherzato nel post, descrivendo la foto con una frase di qualche suo fan: “Mi hanno buttata in un incidente perché ne sono uscita uno schianto!“. E non ci sono dubbi: chi l’ha detto, ha ragione.