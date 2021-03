L’album Calciatori Panini e la passione che si rinnova: gli italiani anche quest’anno alla ricerca delle mitiche figurine.

Si parte!

Inizia la presentazione della 60esima edizione dell'Album Calciatori Panini. Un'edizione speciale in un anno difficile "per portare la magia del calcio nelle nostre case". pic.twitter.com/XhyyUgJOLf — Figurine Panini (@figurinepanini) January 12, 2021

In un calcio sempre più globalizzato, un’unica certezza accompagna da sempre gli appassionati di calcio italiani, l’album Calciatori Panini. Arrivato alla sua sessantesima edizione, celebrata per altro già nella sua copertina tricolore, l’Album Panini anche quest’anno accompagna giornata dopo giornata tutti i tifosi italiani con una raccolta di figurine ormai celeberrima.

Certo, sono cambiati un po’ gli usi e costumi degli stessi italiani: se prima le bustine erano spesso accompagnate da un quotidiano, ora l’arrivo nelle edicole è caratterizzato da altri tipi di rituali. Rimane immutato, però, l’affetto soprattutto dei bambini nel cercare il campione preferito, nonché l’effetto sorpresa che riguarda un po’ tutti. La passione si rinnova per gli italiani.

I dettagli del 2020-2021

Diciamo subito che, rispetto agli anni passati, anche l’album Panini ha subito alcune trasformazioni. Da ormai cinque stagioni è tornato in maxi formato con figurine più grandi ben diverse a quelle che si collezionano, ad esempio, per le edizioni di Europei e Mondiali.

Il costo della bustina singola è di 80 centesimi, ogni bustina contiene cinque figurine e sono accompagnate da un codice per poter votate il miglior campione di sempre per ogni squadra di Serie A.

L’album parte con una serie di figurine dorate con le copertine, anno per anno, delle precedenti edizioni. Dal 1961, quindi, anno in cui la Panini entrò con decisione (e definitivamente, dopo alcuni tentativi comunque ben riusciti) nelle case di tutti gli italiani. Da lì in poi, un continuo raccontare il calcio italiano per arrivare ai giorni nostri: le copertine hanno coinvolto i più grandi calciatori della Serie A (lista infinita in pratica), ma anche alcuni stranieri non fenomenali, leggasi alla voce Gustavo Mendez del Vicenza in contrasto nel 1995-96.

I reclami imprevisti

Inauguriamo oggi la nuova rubrica #CalciatoriStory, un viaggio che ripercorre la storia degli album Calciatori Panini e della #SerieA. La prima pillola è dedicata ovviamente alla prima collezione datata 1961. Guarda il video completo su https://t.co/y4iH88f1Fz pic.twitter.com/oiJwOZ4RR7 — Figurine Panini (@figurinepanini) February 26, 2021

Dopo lo spazio copertine, arrivano le venti squadre di Serie A. Quattro pagine per ogni squadra, con la rosa completa in pratica, lo scudetto, la figurina della maglia, del mister e della squadra in paese.

Ma il mistero è spesso dietro l’angolo, tra refusi, errori di stampa e un particolare che ha innervosito (e non poco) gli appassionati: le pagine centrali si staccano, l’offerta promozionale di album più due bustine a un euro è stata vanificata da questo danno. Con migliaia di mail spedite alla Panini per segnalare il problema, e la ditta “costretta” a rimandare un album nuovo e il numero delle figurine già attaccate a parte

I cantanti protagonisti

Tra le novità in assoluto ecco le due pagine sulla Nazionale Cantanti. Fa un certo effetto collezionare Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Luca Barbarossa, così come i rapper come Tony Effe e Rocco Hunt. Soluzione straniante ma che i collezionisti, alla fine, accettano di buon grado. Celo, celo, mi manca.