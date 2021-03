I loro padri ci hanno regalato emozioni, i figli hanno scelto la stessa strada: quando il Dna non mente

Essere figli d’arte, si sa, è sia un aiuto che un intralcio. Questo vale nella vita, e in tutti i suoi ambiti, quelli più disparati, anche nel calcio. Pensate solo a Benjamin Aguero, figlio del Kun, nipote di Diego Maradona, che come padrino al battesimo ha avuto Leo Messi, pensate solo alla pressione e alle aspettative su di lui.

Non sappiamo quale sarà il suo futuro, anche perché il ragazzo ha solo dodici anni, ma sappiamo invece che ci sono in giro alcuni figli di calciatori, che si stanno già facendo apprezzare nelle rispettive squadre.

Marcus Thuram, Timothy Weah, Giovanni Reyna, Ianis Hagi e Daniel Maldini, sono cinque giocatori che hanno già debuttato in partite ufficiali con le rispettive squadre. Andiamo a vedere il loro presente, e a ipotizzare il loro futuro.

Figli calciatori: cinque storie di eredità calcistica

Partendo da casa nostra, quindi da Daniel Maldini, non si può non pensare proprio alla dinastia dal cognome importante per il Milan e l’Italia. Dapprima fu Cesare, che con la maglia rossonera, fu il primo giocatore italiano ad alzare la Coppa dei Campioni; poi toccò a Paolo, che sulle orme del padre, ebbe al Milan una carriera straordinaria.

Oggi, tocca al figlio di Paolo, Daniel, che nel suo piccolo ha dato un taglio netto con il passato. A differenza di suo padre e di suo nonno, invece di essere difensore, gioca a centrocampo. Il giovane rossonero, ha esordito a inizio febbraio 2020, e quest’anno è stato inserito da Pioli nelle rotazioni in prima squadra, sia in Serie A che in Europa League.

Guardando in casa Borussia Dortmund, un giocatore decisamente più maturo di Maldini è Reyna. Figlio di Claudio Reyna, capitano della nazionale statunitense e difensore attivo negli anni 90/2000 tra Germania e Inghilterra, Giovanni ha tutto per confermarsi ad alti livelli.

Inoltre, ha un’esperienza internazionale di tutto livello, giocando spesso titolare in Champions League, e seppur blindato a fine 2020, su di lui ci sono gli occhi di Real Madrid e Manchester City.

Tra i giovani figli delle leggende del calcio, ecco che si trova anche Marcus Thuram. Figlio di Lilian, uno dei centrali più forti della storia, Marcus gioca nel Borussia Monchengladbach, e ha ormai un ruolo di titolare fisso nella suq squadra.

Il 23enne attaccante, con le sue buone prestazioni, soprattutto in Champions, condite da ben 2 gol, ha attirato su di se l’attenzione. Per lui, si è parlato in passato dell’interessamento da parte del Milan.

Rimanendo in tema Milan, ecco il figlio di George Weah, Timothy che gioca nel Lille. Così come il padre, gioca da attaccante, e con le sue buone prestazioni da subentrante, ha dato punti alla sua squadra, per il raggiungimento del primo posto della Ligue 1.

Infine, Ianis Hagi, figlio di Gheorghe, considerato il più grande giocatore romeno della storia. Il ragazzo, che gioca nel ruolo di centrocampista, milita nei Rangers di Gerrard. Il giovane romeno, è titolare in Scozia, e con le sue prestazioni ha attirato su di se le attenzioni del Siviglia.

Insomma, questi cinque figli di calciatori, già solo con i loro nomi, riportano alla mente grandi emozioni. Adesso, però, sta a loro riprendere le orme dei padri, per continuare a far emozionare ed esultare i tifosi.