Il derby di Sicilia tra Catania e Palermo match clou della Serie C girone C, dominato dalla Ternana (non più) imbattibile: il campionato comunque procede con la lotta playoff sempre molto serrata.

C’è la Ternana, e c’è il resto del campionato. Le fere, nonostante la sconfitta di Catanzaro, sono dominatrici del girone centro-meridionale, con la squadra allenata da Cristiano Lucarelli che rimane a dodici punti di distanza dall’Avellino secondo in classifica. Era in programma il match interno contro la Cavese, ultima in classifica, ma il Covid è stato implacabile con i campani, addirittura i contagi sarebbero 25.

L’Avellino secondo in classica va a fare visita al Catanzaro ringalluzzito proprio dalla vittoria contro la capolista. E sarà una sfida speciale: sia per il sapore da Serie A degli anni ’80, sia per la sfida che vede contrapposti il giovane Calabro in sella ai calabresi vs l’esperto Pietro Braglia. Quest’ultimo, è un ex sia in campo e sia in panchina: prima da difensore, poi vinse un torneo di Serie C al “Ceravolo”.

Per il Bari terzo sfida delicata a Castellamare di Stabia: sarebbe stata la sfida più calda di tutto il centro-sud con il pubblico al “Menti”, ma anche a porte chiuse la Juve Stabia proverà a mettere il bastone tra le ruote ai biancorossi. Ci si attende comunque di più da entrambe, partendo proprio dal Bari che sembra ancora un’incompiuta in questa Serie C nonostante un mercato di buone attese. La Juve Stabia, invece, manca del guizzo decisivo per risalire la china.

Derby di Sicilia da non perdere

Il ritorno del derby di Sicilia tra Catania e Palermo lascia un’intera regione in attesa. Perché non è una sfida come le altre, nel ricordare le annate vissute con Pulvirenti e Zamparini, così come nel guardare avanti nonostante le mille difficoltà.

Il Catania è una squadra da work in progress, ha raggiunto la quinta posizione, i quaranta punti e ha promesso di dar battaglia al “Cibali”, anche per muoversi dalla stasi degli ultimi tre pareggi di fila. Il Palermo, invece, vive giorni di caos. Esonerato Roberto Boscaglia, i rosanero sono stati affidati a Giacomo Filippi, suo vice che, in caso di risultato positivo, potrebbe rimanere direttamente sino al termine della stagione, anche se non è facilissimo con sette assenze tra i titolari.

Casertana-Virtus Francavilla è un match tra squadre che pensano con coraggio e vogliono migliorare la propria classifica, Foggia-Vibonese è un esame non indifferente per le due compagini: i pugliesi cercano di mantenere l’imbattibilità al “Zaccaria”, i calabresi hanno bisogno di punti per allontanarsi dai playoff.

Stesso pensiero della Paganese che, dopo la sconfitta contro il Teramo (oggi a riposo) ospita la Viterbese, mentre il Monopoli vuole dare una bella spallata al Bisceglie e relegarla sempre più al penultimo posto. Nell’anticipo, invece, vittoria casalinga del Potenza, che batte la Turris e arriva a quota 24 in classifica. Il 2-1 finale basta e avanza contro i campani sempre più in crisi.