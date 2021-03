Le partite non finiscono al 90mo minuto: il ritorno della zona Cesarini

Le partite della giornata di ieri ci hanno regalato grandi emozioni ben oltre il 90mo minuto. A dimostrazione che partita finisce quando arbitro fischia.

Milan, Roma, Napoli e Sassuolo, anche il Barcellona, hanno trovato il modo nelle ultime partite giocate, di segnare oltre il 90mo minuto nel recupero. Lottare fino all’ultimo istante, crederci sempre, è stato l’imperativo della partite che hanno visto reti di questo tipo.

Il Milan ha così riacciuffato l’Udinese sull’1-1, al 97 minuto, con il rigore di Kessié. La Roma, ha battuto la Fiorentina proprio a ridosso del 90mo, con il gol di Diawara. Napoli e Sassuolo si sono invece affrontate in un pirotecnico 3-3, che ha visto il vantaggio degli azzurri al 90° su rigore di Insigne, e poi il pareggio dei neroverdi 3 minuti dopo con Caputo, sempre su rigore.

In Spagna, anche il Barcellona ha ribaltato la sconfitta dell’andata della semifinale di Coppa del Rey contro il Siviglia oltre il 90mo. Al 94, Piqué ha segnato il gol del 2-0, che ha mandato la sfida ai supplementari, poi vinta dai blaugrana grazie al gol di Braithwaite.

Le emozioni della zona Cesarini

L’ormai famosa zona Cesarini, è diventata un must quando si vede un gol in una partita oltre il recupero. Certamente, nell’ultima giornata, ce ne sono stati tanti, ma soprattutto per il Milan, non è una caso isolato.

I rossoneri di Pioli, infatti, in questa stagione di Serie A, hanno segnato e riacciuffato partite al 90 minuto e oltre, contro: Verona, Parma, Lazio e proprio l’Udinese. In più, ci sono stati molti gol oltre l’80 minuto, come nel pareggio col Genoa, oppure nella vittoria proprio con i friulani all’andata.

Il Milan sembra crederci sempre di più, con una grande presenza portata in area, che alla fine, serve a scardinare la difesa avversaria. Tante emozioni quelle vissute dalla squadra rossonera, e che fa vivere anche ai propri tifosi, anche se un po’ più di tranquillità non basterebbe.

Le partite che vedono i gol al 90 minuto o nel recupero, anche abbondante sono quelle che più rimangono impresse nella mente degli appassionati. Lasciano un segno per sempre, e ogni qualvolta c’è una rete siglata in zona Cesarini, il tempo torna indietro ai ricordi delle partite finite in questo modo.