Milan ad un passo dal record di rigori a favore: i numeri e le reazioni

Milan, il record di rigori a favore è ad un passo. La rete di Kessiè nel recupero contro l’Udinese è la sedicesima dal dischetto, quasi una ogni 140 minuti. Si scatenano le reazioni dei social.

La rete di Kessiè contro l’Udinese avvicina il Milan al record di rigori a favore ottenuti in una stagione. Un dato suffragato dalle statistiche, che allungano una striscia incredibile dopo l’assurdo fallo di mani di Stryger Larsen. Kessiè si è presentato dal dischetto firmando la rete numero 16, che ha scatenato polemiche e reazioni. Più per i numeri che per la decisione dell’arbitro, sacrosanta dopo l’harakiri dei friulani.

I dati e i numeri però iniziano a diventare interessanti. Il Milan su 25 partite giocate in Serie A si è presentato dal dischetto ben 16 volte, con una media di un penalty ogni 140 minuti. Quasi un record di rigori a favore, che al momento appartiene alla Lazio, e proprio ai rossoneri. Nella passata stagione ai biancocelesti ne furono concessi ben 18. Stesso numero per il Milan nel 1950-51, quello guidato in campo da Nils Liedholm che vinse lo scudetto.

Al momento la squadra di pioli ne ha ottenuti 16, così come il Genoa nella stagione 2019-2020, in cui il Lecce ne ottenne 15. Numeri pesanti, che testimoniano quanto l’introduzione della Var abbia cambiato le assegnazioni dei tiri dal dischetto. E intanto le reazioni dei social si moltiplicano.

Leggi anche: Milan, Kessie un cecchino su rigore: numeri a confronto con Ibra

Milan e rigori a favore: il record scatena le reazioni dei social

Kessiè ha trasformato ieri il sedicesimo rigore assegnato al Milan in questa stagione. Un numero che non passa inosservato e che è al centro delle reazioni dei tifosi. E’ quasi un record, che potrebbe essere polverizzato in una stagione ancora lunga. Uno ogni 140 minuti, per una media che incide molto sul cammino dei rossoneri in Serie A.

Inevitabile il boom di reazioni su Twitter, con i tifosi divisi fra chi commenta i dati, e chi sottolinea il fallo di mano di Stryger Larsen, apparso ieri incomprensibile allo scadere. C’è chi inoltre ferma il cronometro al minuto 95.02, che segna un recupero già scaduto. Il dibattito quindi si allarga, e il record della Lazio intanto è ad un passo.

Il web si è scatenato fra chi paragona Stryger Larsen a Micheal Jordan o a Lebron James, e chi invece continua ad alimentare le polemiche, ma sempre in maniera ironica e divertente.

#MilanUdinese e quindi non è finita finché non è finita… ops .. finché l'arbitro non fischia rigore per il #Milan — Sandro Cocci (@sandrococci) March 4, 2021

Io una domanda a #StrygerLarsen gliela farei: come mai ti viene in mente di schiacciare come un pallavolista all'interno della tua area al 96esimo? — Trattino (@ssmarriti) March 4, 2021