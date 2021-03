Elodie da urlo: il vestito trasparente mostra tutto – FOTO

Ad un giorno dal suo esordio come co-conduttrice di Sanremo, Elodie continua a far parlare si sé per la sua eleganza e classe mostrata al Festival: la foto del look sul palco dell’Ariston.

E’ stata la regina per una notte del palco dell’Ariston. Ha letteralmente rubato la scena per la sua bravura e bellezza. Ha divertito ed emozionato, con il suo discorso toccante. Diceva di non sentirsi all’altezza per diventare cantante, eppure agli occhi dei milioni di telespettatori del Festival di Sanremo ha convinto al 100%.

Elodie cominciato la sua carriera grazie ai talent. Non ha sbancato a X-Factor, ma è arrivata fino in fondo ad Amici di Maria De Filippi, conquistando il secondo posto. Debutta come partecipante in gara a Sanremo nel 2017 e comincia a collaborare con diversi artisti. La sua fama diventa sempre più grande, fino allo scorso anno con Andromeda (canzone in gara al Festival) e la hit estiva Guaranà.

Nel frattempo, l’eccellente voce romana ha saputo farsi apprezzare tant’è che ha conquistato la chiamata di Amadeus per presentare da co-conduttrice il concorso canoro più importante d’Italia. E ieri ha superato con pieni voti la grande prova.

Leggi anche >>> Viky Varga, lato B esagerato: uno spettacolo della natura – Foto



Elodie, l’abito che ha incantato al Festival di Sanremo – Foto

La cantante appena 31enne è salita sul celebre palco dell’Ariston presentando degli outfit meravigliosi. Il primo abito indossato ha slanciato il suo corpo. Lo spacco del vestito rosso ha incantato per eleganza e fascino. Elodie si è ri-presentata in scena per l’esibizione musicale con un mini dress argentato che ha ricordato vagamente lo stile delle dive JLO e Beyoncé.

Successivamente, è scesa dalle scale di Sanremo con due abiti pomposi di color rosso, uno più corto e l’altro più lungo. La classe con il quale ha indossato tutti questi vestiti ha impressionato migliaia di italiani. Non a caso, sui social, in radio e in tv, si parla ancora e solo di lei.