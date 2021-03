Viky Varga, lato B esagerato: uno spettacolo della natura – Foto

1614729600

Viky Varga ha nostalgia dei viaggi e allora posta un mix di foto spettacolari delle sue escursioni in ogni angolo della Terra visitato: uno spettacolo meraviglioso della natura.

Graziano Pellé è tornato in Italia dopo la lunga esperienza in Cina durata più di quattro anni. Al momento però è ancora fuori forma, per tale ragione il tecnico D’Aversa non l’ha schierato in campo. Per il debutto stagionale con la maglia del Parma deve attendere, ma non mancherà molto. Come non manca molto al suo matrimonio con la bellissima Viky Varga.

Ungherese ma da qualche mese cittadina parmense, la bella Viktoria è incantevole nelle foto che pubblica ogni giorno sui social. La giovane modella quando può va alla scoperta dei luoghi tipici della sua nuova città perché, come mostra sui suoi canali, ama viaggiare. Il suo ultimo post lo dimostra chiaramente.

Viky Varga, spettacolare in costume – Foto

Cittadina del mondo, viaggiatrice sognante. La stupenda compagna dell’attaccante italiano Graziano Pellè ha condiviso con i suoi follower la sua passione per il viaggio. Al momento, a causa della pandemia, è complicato potersi spostare tra Paesi e anche molto rischioso per la propria salute. Dunque, Viky Varga mostra un lato nostalgico di sé: l’amore per le bellezze della natura nascoste in ogni angolo della Terra. Sogna di poter trascorrere del tempo libero in qualche località marina o di montagna, come tutti d’altronde.

La modella ungherese ha incantato i suoi fan con un mix di foto da togliere il fiato, facendo risaltare le sue eccezionali doti fisiche. Un vero spettacolo della natura, tra luoghi paradisiaci del pianeta terra.