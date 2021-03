Euro 2021, non solo Barella: quanto valgono i centrocampisti di Mancini?

Ad Euro 2021 Mancini potrebbe avere una serie di centrocampisti di grande qualità, da Barella a Locatelli e ancora Verratti e Zaniolo: ma quanto valgono sul mercato?

Euro 2021 sarà una grande occasione per Mancini e per i suoi centrocampisti, che valgono una fortuna sul mercato. Da Barella a Locatelli, passando per Verratti e magari Tonali e Zaniolo, che sperano in un finale di stagione da protagonisti per strappare una chiamata. Un reparto che in pochi anni è diventato da cruccio dell’Italia a oro luccicante per il commissario tecnico. Le sue scelte sembrano già quasi fatte, perché in tanti stanno brillando nella stagione in corso.

Su tutti Nicolò Barella. L’Inter ha basato i suoi successi proprio sul talento sardo, indispensabile per Conte. Corsa, carattere da capitano, grinta da protagonista consumato della mediana e anche gol. E’ senza alcun dubbio il miglior centrocampista della Serie A, perché rispetto ad altri colleghi riesce non solo ad andare a bersaglio, ma anche a dare equilibrio alla squadra con grande continuità.

Se Barella sta incidendo molto nel bilancio dell’Inter, al Sassuolo sta brillando Locatelli. Le voci di mercato non hanno influito sul suo rendimento, sempre brillante. E’ un organizzatore di gioco come pochi, in grado di dare rapidità e verticalità alla manovra di De Zerbi. E’ maestro nel cucire il gioco e rompere le trame degli avversari, e vede anche la porta. Ma quanto valgono sul mercato Barella e Locatelli? Almeno 100 milioni in due. L’interista non lascerà di sicuro Milano a meno di un’offerta irrinunciabile, dai 60 milioni a salire. Per l’obiettivo della Juve si parte invece fra i 35 e i 40, ma l’impressione è che entrambi siano destinanti ad aumentare le loro valutazioni sul mercato.

Euro 2021, non solo Barella: Mancini punta sui centrocampisti, veri oggetti preziosi sul mercato

Non solo Barella e Locatelli per Mancini. Jorginho sarà indubbiamente protagonista ad Euro 2021, e con lui Verratti. Il metronomo del Psg da solo vale 60 milioni di euro, ma a Parigi ha trovato casa e successi, e tutti gli allenatori passati sotto la Tour Eiffel non hanno mai rinunciato alle sue geometrie. Poi ci sarebbe Tonali, che non ha inciso molto al Milan e spera di finire la stagione in crescita. Se l’ex Brescia è costato ai rossoneri 32 milioni euro, Matteo Pessina potrebbe avere la stessa valutazione.

Le prestazioni del calciatore di Gasperini hanno acceso l’entusiasmo di molti club, e potrebbero anche incuriosire ulteriormente Mancini, che medita su una convocazione. E Zaniolo? Potrebbe essere pronto per l’appuntamento ad Euro 2021, e in quel caso Mancini non ci penserebbe due volte a chiamarlo. La sua valutazione è forse in calo dopo i due gravissimi infortuni, ma il talento non si discute. Valore sul mercato? Difficile da stabilirlo con la Roma, che rifiuterebbe qualsiasi offerta per il suo gioiello.