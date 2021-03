Diego Maradona, la figlia Giannina attacca: ha preso una decisione

Il 10 marzo prossimo, è la data scelta da Giannina Maradona, per chiedere giustizia per il padre Diego. Tutti i fan si stanno mobiliando.

La morte di Diego Armando Maradona è ancora piena di dubbi, nonostante ormai siano passati più di tre mesi. Sin dal primo istante, le cose non sono mai state chiare, e adesso Giannina, la figlia di Diego, ha preso una decisione.

La figlia del Pibe De Oro, ha scelto di fare una una marcia per chiedere giustizia per suo padre. Questa protesta, è stata indetta per il 10 marzo prossimo, e l’invito è aperto a tutti i tifosi di Maradona.

Giannina ha fatto anche uno slogan, ovvero “La condena será social“, la condanna sarà sociale. Questo per dimostrare, secondo la figlia di Diego Maradona, che questi è stato assassinato, e non è morto per cause naturali.

Leggi anche >>> Serie A, la Lega riflette sui diritti tv

Leggi anche >>> Marchisio e la proposta del PD: i calciatori in politica

Giannina con Dalma per Diego: vogliono la verità

Giannina e Dalma, sono le due figlie di Diego Maradona, avute con la prima moglie Claudia Villafane. Entrambe vogliono giustizia per il padre, e non si fermeranno finché non l’avranno avuta.

Sui social, nelle scorse settimane, hanno attaccato il medico che seguiva il Pibe De Oro, Luque, e il suo psichiatra Cosachov. Questi due, sarebbero secondo Giannina e Dalma, i principali fautori della morte del padre.

Da qui, la richiesta della mobilitazione popolare in Argentina, così da far maggiore chiarezza sulla morte di Diego, e per spingere con le spalle al muro i due principali accusati. Indiziati come primi colpevoli, anche per il patrimonio e relativo lascito.

Giannina, quindi, non si fermerà, fin quando non avrà giustizia per Diego Armando Maradona. Del resto, è una figlia che vuole sapere perché il padre è morto, e per questo in molti, se non tutti, aderiranno a questa marcia per la verità.