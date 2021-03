Juventus, c’è un positivo al Covid in squadra: il comunicato del club

La Juventus comunica ufficialmente di avere un giocatore positivo al Covid. Nuovi controlli già nella mattinata di domani per evitare ulteriori contagi.

La Juventus ha comunicato ufficialmente di avere un calciatore positivo al Covid. Lo ha fatto tramite il suo sito e sui social, e nel momento più caldo della stagione Andrea Pirlo dovrà fare i conti con una nuova emergenza. Un altro giocatore positivo in Serie A, in un momento delicato che ha riflessi pesanti sul campionato. Domani sarà effettuato un nuovo giro di tamponi ma intanto la società ha già attivato tutti i protocolli previsti.

“Juventus Football Club – si legge nella nota – comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra. (in aggiornamento)

Juventus, Bentancur positivo al Covid: la Serie A è in emergenza

E’ Rodrigo Bentancur il calciatore positivo in casa Juventus. Lo ha comunicato il club, che è già pronto ad attivare tutti i protocolli previsti. La gara col Porto imminente e un campionato in cui c’è da rincorrere l’Inter, impongono ai bianconeri di evitare al massimo i problemi legati all’emergenza sanitaria, che intanto sta condizionando e non poco la Serie A.

Bentancur è solo l’ultimo dei calciatori positivi, e la Lega è costretta a fare i conti con i rinvii legati alla nuova ondata di contagi. Le polemiche venutesi a creare fra Cairo e Lotito non fanno che rendere ancora più complicate le prossime mosse, perché c’è poco spazio per ulteriori rinvii e la data prevista per il termine del torneo non può essere assolutamente cambiata.

Intanto la Juve domani effettuerà nuovi controlli per scongiurare ulteriori guai legati al Covid, e si metterà a lavoro in vista dei prossimi incontri.