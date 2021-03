Romagnoli e Diawara, arrivata la rivincita: adesso possono sorridere

Romagnoli e Diawara si sono ripresi la scena nell’ultima giornata di Serie A, il difensore con un salvataggio sulla linea, il centrocampista con il gol della vittoria.

L’ultima giornata di Serie A ci ha trasmesso molte emozioni, con alcune partite decise nel recupero o a ridosso del 90. Se il Milan è riuscito a segnare su rigore al 97′, pareggiando con l’Udinese, è merito del salvataggio sulla porta di alcuni minuti prima da parte di Alessio Romagnoli.

Se, invece, la Roma è riuscita a battere all’88mo minuto la caparbia Fiorentina di Prandelli, è grazie al gol di Diawara, spesso un oggetto oscuro all’interno della rosa giallorossa di Fonseca.

Sia Romagnoli che Diawara, hanno avuto dei problemi in questa stagione. Il rossonero, nonché capitano della sua squadra, nelle ultime partite ha fatto molti errori, e proprio contro la Roma era stato messo in panchina. Il centrocampista giallorosso, sta giocando meglio rispetto alla prima parte di stagione, soprattutto da gennaio in poi.

Le rivincite di Romagnoli

Partendo da Alessio Romagnoli, di certo, le ultime settimane non sono state facili per lui. Le brutte prestazioni contro Inter nel derby, e Stella Rossa in Europa League, hanno fatto storcere il naso ai tifosi.

Pioli, infatti, l’ha sostituito nella partita con la Roma con Tomori, e quest’ultimo ha giocato decisamente meglio, dando più velocità alla difesa rossonera. Una concorrenza, quella del centrale inglese, che per Romagnoli sembra aver fatto bene.

Contro l’Udinese, infatti, il capitano rossonero ha effettuato una buona prestazione, tornando ai vecchi livelli, ma è al 49mo minuto che ha salvato i suoi dall‘1-0 friulano, ribattendo sulla linea un pallone destinato in porta.

Romagnoli, adesso, potrebbe riprendersi dal calo di forma accusato nelle scorse partite, e ritornare a comandare la difesa del Milan. Tuttavia, il suo agente, Mino Raiola, non lo sta aiutando, avendo, secondo più fonti, proposto il difensore al Barcellona.

Diawara, il centrocampo della Roma è tuo

Diawara non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. A settembre l’inserimento sbagliato nella lista dei giocatori per la partita Verona-Roma, che poi è costato il 3-0 a tavolino. Il mercato molto presente per il suo cartellino, con anche le dichiarazioni dell’agente sullo scarso impiego da parte di Fonseca.

Tutto questo, sembra essere stato spazzato via, da gennaio in poi. Diawara, sembra un altro, lontano parente dell’oggetto oscuro della rosa giallorossa. Man mano, con le partite, si è ripreso il centrocampo della Roma, offrendo belle prestazioni soprattutto in Europa League.

Contro la Fiorentina, poi, ha segnato il gol decisivo all’88mo minuto. Una rete che dà manforte, sia dal punto di vista psicologico, che fisico, con le segnature che ti fanno dare più animo e velocità in mezzo al campo.

Diawara e Romagnoli, adesso, devono proseguire sulla strada che sembra ritrovata. Il primo, ha il dovere di far vedere finalmente tutto il suo potenziale, quasi mai espresso a Napoli, dove proprio un gol dell’ultimo minuto contro il Chievo, sembrava potergli aprire tutto un mondo di possibilità. Il capitano rossonero, invece, dalla prestazione con l’Udinese, e dal salvataggio sulla linea, deve ritrovare la strada perduta, per cercare di mantenere la porta inviolata, così da dare la caccia all’Inter e allo scudetto.