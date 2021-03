André Silva, che bomber in Germania: il Milan si morde le mani

André Silva con i suoi 19 gol ha portato l’Eintracht a un quarto posto che sa di Champions. Crescono i rimpianti per il Milan

L’Eintracht Francoforte sta disputando una super stagione in Bundesliga, con 42 punti in 23 partite e il 4 posto solitario, a più 3 sul Dortmund e a meno 3 dal Wolfsburg. A spiccare, nella squadra, c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano, André Silva.

L’attaccante portoghese, ha infatti giocato nel Milan nella stagione 2017/2018, deludendo parecchio, con soli 2 gol in campionato. Quell’anno, fece bene solo in Europa League, con 8 reti tra qualificazioni ai gironi e fase finale della competizione.

L’anno dopo, in prestito al Siviglia, solo 9 gol in 27 presenze, in Liga. Successivamente, André Silva è finito all’Eintracht, nell’affare che ha portato Rebic ai rossoneri. Già la stagione scorsa, il portoghese segnò 12 gol in Bundesliga, ma adesso si sta superando, lottando per la scarpa d’oro europea, di proprietà di Ciro Immobile.

André Silva, Milan che rimpianto

Andrè Silva ha lavorato parecchio su sé stesso, per ritrovarsi. Le critiche ricevute al Milan, lo hanno spronato sempre di più ed ora il club rossonero lo può solo rimpiangere. Infatti, è costato solo 3 milioni ai tedeschi, nello scambio con Rebic valutato 5 milioni.

Se il croato sta impressionando di meno rispetto all’anno solare 2020, l’attaccante portoghese del Francoforte, sta meravigliando in Germania. Tanti gol sono inusuali per lui, conditi anche da 3 assist, così come inusuale è la posizione di classifica della sua squadra, non abituata a lottare per i posti Champions, e quasi mai per l’Europa League.

Andrè Silva, con le sue prestazioni, ha ovviamente attirato su di se l’attenzione dei grandi club europei, su tutti il Manchester United. Ma adesso deve pensare all’Eintrach, al posto Champions, e a rivaleggiare con Lewandowski e gli altri grandi bomber d’Europa, per togliere la scarpa d’oro a Immobile.