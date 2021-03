Fiorentina-Roma è uno dei match più interessati di oggi, ed è la casa degli ex, che hanno vestito le due maglie a suon di gol. Una storia che si ripete, e che anche nel prossimo mercato potrebbe vivere di una trattativa sulla tratta Firenze-Roma.

Batistuta, Salah, Toni: sono solo tre nomi di calciatori che hanno vestito le maglie di Fiorentina e Roma. La partita del gol, verrebbe da dire, dei bomber e di chi ha lasciato una squadra per cercare migliori fortune nell’altro club. Una tratta molto trafficata sul calciomercato, che ha vissuto di trattative guidate dalla necessità di trovare gol, e condotte a suon di milioni. Stasera le due squadre si troveranno difronte e vivono momenti opposti. La Fiorentina ha bisogno di un successo per rilanciarsi e rendere meno anonima una stagione partita male. La Roma invece vuole correre in chiave Champions e magari con il sogno di infastidire l’Inter per la lotta al titolo.

Fiorentina-Roma è anche Fonseca contro Prandelli, che è un altro ex, seppure per un breve periodo, del club giallorosso. Fu scelto per portare in alto la squadra, ma i gravi problemi familiari lo portarono a rinunciare, dopo una conferenza stampa che fece commuovere gli amanti del calcio. Al centro della sfida però ci sono i gol. Quelli di una Roma che ha portato in stagione ben 4 giocatori in doppia cifra, e quelli di Vlahovic, oggetto prezioso del mercato. Un duello fra due squadre avversarie in campo ma legate da una lunga serie di trattative incentrate sul gol.

Leggi anche: La Fiorentina si gode Vlahovic e Castrovilli: ma per quanto ancora?

Fiorentina-Roma, la casa degli ex e del gol: da Batistuta e Salah, passando per Veretout e un colpo già pronto

Dici Batistuta a Firenze e gli occhi brillano. Lo sussurri a Roma e porta alla mente uno scudetto storico. Fai lo stesso con Salah e fra i viola monta la rabbia per un addio prematuro, e lo stesso accade nella capitale dopo la cessione al Liverpool. Fiorentina-Roma è la casa del gol e degli ex. La tratta più percorsa dai cannonieri. A partire da Batistuta, probabilmente fra i tre calciatori più amati dai tifosi viola. Il cannoniere che ha trascinato la squadra in Europa e alle vittorie in Coppa Italia e Supercoppa. Un bomber di razza, come se ne sono visti pochi, che a Firenze mise insieme 168 gol in poco più di 250 presenze. Numeri da record, che lo portarono poi a Roma. Ai giallorossi servivano i gol, e sono arrivati. Trenta in 63 presenze e uno Scudetto storico nella capitale.

Una storia simile a quella di Salah, che non ha vinto in Italia ma ha tracciato il percorso per i grandi successi al Liverpool. Prelevato dai viola in una trattativa con il Chelsea, segnò 6 gol in 16 presenze. Era già un idolo della Fiesole, prima di un chiacchierato passaggio ai giallorossi. Con la media di quasi un gol ogni due partite, la sua carriera è decollata alla Roma, che ha dovuto poi “accontentarsi” di poco più di 40 milioni per la cessione al Liverpool forzata dai problemi finanziari del club. Il resto è storia nota, scritta brillantemente fra gol e successi.

Ci sarebbe anche Toni, che ha vestito entrambe le maglie, ma anche Aquliani, Pizarro, il compianto capitano viola Astori e in panchina anche Montella. L’ultimo della lista però è Jordan Veretout. La Roma ha fatto bingo con l’acquisto del francese, che in questa stagione ha messo a segno 10 reti ed il miglior centrocampista della Serie A. Un passaggio dalla Fiorentina alla Roma è sinonimo di gol e porta fortuna. Forse proprio per questo nella capitale hanno messo gli occhi su Vlahovic, che sta brillando in questa stagione e potrebbe essere l’ennesimo passaggio da Firenze a Roma. La strada del gol.