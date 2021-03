Bayern-Borussia, big match in Bundesliga: tra campo e mercato

Nel prossimo weekend c’è il Der Klassiker, Bayern-Borussia Dortmund. Un match, che è qualcosa di più, tra grandi sfide e incroci di mercato.

Il big match della prossima giornata di Bundesliga, è senza dubbio Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Il cosiddetto “Der Klassiker“, ovvero il classico per eccellenza del calcio tedesco, che quest’anno vede i bavaresi ancora più favoriti degli altri anni.

La squadra di Flick, si trova al primo posto con 2 punti sul Lipsia e ben 13 sui gialloneri. Il momento difficile vissuto a causa del focolaio Covid, sembra passato, e il Bayern è ritornato a correre tra Champions e campionato.

Il Borussia, invece, è al al quinto posto a meno 3 dalla zona Champions, e ha avuto una Bundesliga con prestazioni altalenanti. Adesso, però, dopo la vittoria a Siviglia, nell’andata degli ottavi della massima competizione europea per club, le cose vanno meglio, e le vittorie in campionato sono 3 di fila.

Bayern-Borussia, non solo calcio giocato, anche mercato

Il classico tedesco, ha avuto grandi sfide in passato, fra tutte la finale di Champions del 2013, vinta dal Bayern per 2-1. Un match, quello, in cui Lewandowski giocava ancora per il Borussia, e Gotze infortunato era già dei bavaresi, ma faceva il tifo per i gialloneri.

Tutto questo, a dimostrazione dei grandi incroci di mercato tra le due squadre. Ciò, ha probabilmente inizio dal quasi fallimento del Dortmund, che fu salvato proprio dalla dirigenza del Bayern Monaco, che diede i soldi a quella dei rivali. Poi, la politica giovanile dei gialloneri, ha fatto il resto.

Non solo però i già citati Lewandowski e Gotze, altri sono passati dal Borussia ai bavaresi, e viceversa. Hummels, capitano dei gialloneri, è andato ed è tornato, e oggi è visto come un traditore dai propri tifosi. Rode, invece, ha fatto il percorso inverso, fu acquistato dal Bayern e non convincendo andò al Dortmund.

Il Der Klassiker, quindi, porta con se sempre grandi tensioni extra campo. Di certo, è un match che non fa dormire sonni tranquilli alle due squadre e ai tifosi. Bayern Monaco-Borussia Dortmund, adesso sta a loro farci divertire.