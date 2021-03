Kevin Prince Boateng compie gli anni: riviviamo la sua carriera, attraverso i video dei suoi gol più belli

Compie gli anni Kevin Prince Boateng, un attaccante sui generis, sia in campo, che soprattutto fuori. La sua migliore esperienza con un club, è di sicuro stata al Milan, con il quale ha vinto lo scudetto della stagione 2010/2011.

Un’avventura, a cui sono succedute molte altre. Infatti, nel 2013 passa allo Schalke 04, poi nel 2016 ritorna al Milan, mettendo insieme solo 11 presenze e appena un gol. Successivamente, cambia tre squadre in tre anni, passando dal Las Palmas all’Eintracht, fino al Sassuolo.

Per Boateng ha del clamoroso, poi, il passaggio al Barcellona del gennaio 2019. Una chiamata incredibile, che avrebbe potuto risollevare la carriera del ghanese, ma anche in Catalogna, c’è un nulla di fatto. Dopo le esperienze con Fiorentina e Besiktas, oggi gioca nel Monza di Berlusconi, tentando insieme all’amico Balotelli, di traghettarlo in Serie A.

I cinque gol più belli di Boateng

Nel giorno del 30esimo compleanno di #Boateng vi proponiamo la top 5 dei suoi gol con la maglia del Milan.

Qual è il vostro preferito? pic.twitter.com/7Om83O6ttR — Angolo Milan (@Angolo_Milan) March 6, 2017

Per celebrare il compleanno di Boateng, rivediamo i suoi cinque gol più belli. Cominciando dal famoso Lecce-Milan 3-4, in cui i rossoneri sotto 3-0, vinsero la partita. Boateng, riceve palla dalla destra, e con un gran sinistro spedisce il pallone all’angolino alto, per la rimonta della sua squadra.

Boateng: “Dopo la tripletta al Lecce Aquilani mi ha detto che sono pazzo”: Durante il suo intervento a Sky Sport 24, Kevin-Prince Boateng ha ricordato l’incredibile rimonta sul Lecce del 2011: La partita più pazza? “Lecce-Milan 3-4, ho fatto due gol… https://t.co/55nUpa5KKP pic.twitter.com/iE3JyU6kY0 — sportlive (@sportli26181512) March 29, 2020

Contro il Lecce, l’attaccante fece tripletta, e segnò un gran gol da fuori area, con una botta mostruosa, che non ha lasciato scampo all’estremo difensore pugliese. Con questa rete, si può ammirare Boateng in tutta la sua potenza.

Un altra super rete, la sigla a San Siro contro la Juventus. Ancora un cross dalla destra, ma stavolta il ghanese, opta per la precisione e la palla, quasi come se fosse telecomandata, va nell’angolino basso alla sinistra del portiere.

pdhal kmrn hbs ngengolin 2 gol “@Bolanet: #BolanetNews – Prince Boateng dgn jersey Schalke nomor 9 pic.twitter.com/hMb6wBJB4a“ — Khuszsnun Fajrin (@khszsn_) August 30, 2013

Con la maglia dello Schalke 04, Boateng ha segnato diversi gol, tra cui uno di testa, bellissimo, che ha fatto esplodere lo stadio. Riesce ad anticipare l’avversario, su un cross che arriva dalla sinistra, e sia il difensore che il portiere non possono nulla.

Nunca vou cansar de ver esse gol do Kevin Prince-Boateng contra o Barcelona 🔥 pic.twitter.com/rdsezpba3C — Sala12 (@OficialSala12) January 18, 2020

Il gol più bello, per ammissione dello stesso attaccante del Monza, è quello in Champions al Barcellona. Boateng, riceve palla al limite dell’area, se la porta in avanti col tacco, e poi esplode il destro che trafigge il portiere.

Kevin Prince Boateng, quindi, è sinonimo di grandi gol, di grande esplosività. Le sue reti, rimangono ancora oggi, nella memoria di tutti, legati a enormi emozioni. Adesso, sta a lui trovare finalmente una dimora fissa, al Monza, per segnare altri grandi gol.