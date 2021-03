La Lazio dopo la sconfitta col Bayern agli ottavi di Champions, ha perso anche contro il Bologna dell’ex Mihajlovic. Totale emergenza in difesa

Gli ottavi di Champions League, hanno mostrato i limiti di tenuta mentale della Lazio di Inzaghi, con veri e propri errori/orrori che hanno condizionato la gara con il Bayern Monaco, persa 4-1.

Questa emergenza è dettata sia dagli infortuni, con fuori Radu e Luiz Felipe, sia dalle prestazioni poco convincenti e sotto tono di Patric, Hoedt e del neo arrivato Musacchio. Proprio quest’ultimo, è stato protagonista di un erroraccio che martedì ha aperto la strada alla vittoria del Bayern.

Inzaghi, adesso, ha a che fare con una difesa da rimaneggiare, le scorie fisiche e soprattutto mentali di Champions, viste anche col Bologna, squadra di metà classifica che ha dominato tatticamente la Lazio.

Bologna-Lazio: la Lazio non si rialza

In Bologna-Lazio di sabato, l’emergenza difensiva della Lazio ha portato Inzaghi a fare affidamento sulla difesa a tre, bocciando l’idea di Marusic centrale, di fianco al capitano Acerbi.

Nelle altre zone del campo, con Escalante squalificato, il centrocampo e l’attacco non hanno inciso, con Immobile che ha sbagliato un rigore, e che poi è stato anche sostituito.

La Lazio e Inzaghi, però, sanno che l’emergenza non permetterà di avere molte certezze in difesa, nemmeno per la prossima settimana, soprattutto considerando che i titolarissimi Acerbi, Luiz Felipe e Radu, quando sono schierati insieme, hanno perso una sola volta contro gli avversari.

Per la Lazio, archiviata la sconfitta con il Bologna e saltata la gara con il Torino causa Covid (i granata non si sono presentati) c’è il big match con la Juventus in programma stasera prima della Champions League.