L’Inter potrebbe presto ricevere un offerta da due club di Premier, che hanno messo nel mirino il miglior talento fra i giovani nerazzurri. Intanto in Primavera sono in tanti pronti al grande salto.

Attenta Inter, la Premier ha messo gli occhi su uno fra i migliori giovani della Primavera. Dall’esteroo rilanciano con forza la volontà del Chelsea di puntare su Martín Satriano. Uruguaiano, classe 2001, l’attaccante è il vero gioiello della squadra allenata da Armando Madonna. Un centravanti che sfiora il metro e novanta, ma che è dotato di grandi qualità tecniche, di uno spiccato senso del gol e di una innata capacità di venire fuori dalle maglie della difesa per aiutare la squadra. L’Inter lo ha prelevato dal Nacional, e in questa stagione l’attaccante nato a Montevideo ha già messo insieme 5 reti in 9 incontri nel campionato Primavera e uno nei 72 minuti giocati in Coppa Italia.

Pare che Thomas Tuchel abbia espressamente chiesto al club di sondare il terreno, ma c’è anche l’Arsenal, che è fra i club più attenti ai giovani di qualità in giro per l’Europa. Il Daily Mail ha rilanciato l’intervista in cui il giovane nerazzurro si ritiene lusingato dall’interesse dei due club. Satriano ha però aggiunto che la sua esperienza all’Inter è al centro dei suoi pensieri. Intanto sono molti i talenti che si stanno mettendo in mostra nel campionato Primavera. E già al centro di diverse trattative che puntano sempre di più sui giovani.

Non solo la Premier sul gioiello dell’Inter: sono tante le trattative per i giovani italiani

Satriano è solo uno dei giovani italiani nel mirino della Premier. Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli, è il classico trequartista in grado di innescare le punte, ma anche di fare gol. Sono 6 le reti messe a segno da un empolese doc che ha sempre sognato di volare un giorno in Inghilterra. La Juve invece ha da poco blindato Da Graca, che fu strappato in extremis all’Inter ed ha esordito in prima squadra dopo le brillanti prestazioni nella squadra Primavera. I bianconeri gli hanno proposto il rinnovo per evitare di perderlo, e lui ha risposto con 9 gol che al momento lo vedono in testa alla classifica marcatori insieme a Contini.

Proprio ill talento del Cagliari nella passata stagione fu cercato da diversi club, e quest’anno è esploso a suon di reti. La Roma invece continua a sfornare talenti, ma deve preservarli dalle richieste degli altri club. E’ il caso di Nicola Zalewski, trequartista classe 2002 che ha davanti un futuro luminoso. A gennaio la Juventus ha provato ad inserirlo in uno scambio senza però trovare terreno fertile con i capitolini, che hanno blindato il forte giovane polacco. Sempre a Roma si godono le positive prove di Darboe, già convocato dalla nazionale del Gambia.

i giallorossi hanno anche rifiutato una offerta importante in arrivo dalla Sampdoria per un talento diciottenne. La società Ferrero nella sessione invernale di mercato ha provato a portare in blucerchiato Riccardo Ciervo, potente esterno d’attacco che si sta mettendo in mostra nella Primavera. Risposta negativa.

I giovani che hanno lasciato troppo presto l’Italia: storie non sempre fortunate, e il “caso Lupoli”

Satriano ha già lasciato intendere di voler restare all’Inter, e la Premier al momento è solo una suggestione. Non fu così per Federico Macheda, che lasciò l’Italia attirato dalla chiamata del Manchester United. Un amore mai decollato, che lo ha poi portato alla Sampdoria e in giro per il mondo. Curioso anche il caso di Arturo Lupoli, che dal Parma partì per Londra, sponda Arsenal. L’Italia del calcio parlò di un vero e proprio “scippo” dei Gunners per un talento che avrebbe brillato negli anni a venire. Non fu così, perché la sua carriera, divisa fra Italia e Inghilterra, non ha mai mantenuto le promesse.

Stesso destino per Vito Mannone, portiere prelevato non ancora diciottenne sempre dall’Arsenal. Andò subito in prestito per farsi le ossa prima di tornare a causa dell’assenza di Wojciech Szczesny e Lucasz Fabianski, ma nonostante le buone prestazioni, il numero uno attualmente alla Juve si riprese ben presto il posto fra i pali. Poi un lungo girovagare in una carriera che lo ha portato anche in America.

Il trasferimento di Verratti fece scalpore, ma nel suo caso il Psg fece un gran colpo strappando alle italiani, mentre Kean continua a brillare anche in Champions. Meno Pellegri, che ha lasciato la Serie A prestissimo ma non è ancora riuscito ad imporsi, nonostante le immense qualità.