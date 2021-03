Morata, segna e la Juventus vince: con lui statistiche record

Alvaro Morata è tornato al gol contro lo Spezia: è stato l’uomo in più ad inizio stagione, adesso vuole tornare ad alti livelli con la sua Juventus

La Juventus ha battuto lo Spezia 3-0 nell’anticipo del turno infrasettimanale, con i gol di Morata, Chiesa e Ronaldo. Proprio, lo spagnolo, è l’uomo che più è mancato a Pirlo, per via di un virus, non il Covid, che l’ha lasciato senza forze per 3 settimane.

Morata, con quello di ieri allo Spezia, ha segnato il suo 5 gol in campionato, ma dove ha veramente fatto la differenza, è in Champions League, in cui ai gironi, ha siglato ben 6 reti.

Lo spagnolo della Juventus, è un ingranaggio fondamentale nella squadra di Pirlo, l’unico che ha avuto continuità sotto porta insieme a CR7, e uno dei pochi a segnare quando il portoghese non è in giornata.

Leggi anche >>> Valencia, crisi interminabile

Leggi anche >>> Sancho, altro record strepitoso

Morata, il miglior acquisto della Juventus

Alvaro Morata è il miglior acquisto della Juventus, anche più di Chiesa, guardando al rendimento. Quando lui segna o fa assist, in campionato così come in Champions, la squadra non ha mai perso, tante vittorie e qualche pareggio, difatti mai una sconfitta.

Senza, gol o assist da parte dello spagnolo, invece, ci sono le rese europee contro Barcellona e Porto, mentre in campionato, le sconfitte con Fiorentina, Inter e Napoli. Da qui si vede la grande incidenza di Morata sulla Juventus di Pirlo.

La sua seconda vita in bianconero, appare molto rosea, con l’attaccante che sembra tornato quello di un tempo, delle stagioni 2014-2016, biennio in cui segnò 15 gol in campionato, e 7 in Europa.

Morata, dunque, adesso che è tornato, non può non far parte dei piani di Pirlo, soprattutto se riesce a tornare quello di inizio stagione. Inoltre, la sua presenza vicino a quella di Ronaldo, fa rendere meglio anche il portoghese, in attesa di riavere anche il miglior Dybala.