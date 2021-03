Valencia, crisi interminabile: dalla società al campo si piange – Video

Le lacrime di Gabriel Paulista dopo il match perso dal Valencia contro il Getafe sono eloquenti sulla crisi della squadra spagnola, che parte dai problemi societari

Gabriel Paulista: “Playing for a club as big as Valencia hurts… But we have to move forward. We will improve the situation and bring Valencia to where it deserves to be”.#afc pic.twitter.com/zvupEnMDRv — Gilles 🇳🇬🇬🇧 (@GrimandiTweetss) February 27, 2021

Getafe-Valencia 3-0, questo il risultato finale di un match, che fa risalire proprio i padroni di casa che agganciano gli ospiti a 27 punti, al 13mo posto in campionato. Nell’intervista post partita, poi, Gabriel Paulista, difensore del Valencia, scoppia in lacrime, parlando della crisi della sua squadra.

Questa pessima situazione, che vede i valenciani con soli 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, sta attanagliando la squadra già dall’estate, quando il ritorno delle partite dopo la sospensione per Covid, vide poche soddisfazioni, e la chiusura al nono posto in classifica.

La crisi, è dettata anche dai problemi del club, che vive una situazione economica non florida, dettata anche dalla mancata qualificazione alle coppe nella scorsa stagione. Quindi, le casse della società languono, e ovviamente questo si ripercuote sui giocatori.

Tutti i problemi societari del club

La crisi del Valencia, ha visto nella sessione estiva di settembre 2020, sacrificare alcuni pezzi pregiati, come Torres, che oggi incanta al City, Coquelin e Parejo, entrambi andati al Villareal.

Dopo queste mosse, ai giocatori fu detto che i futuri stipendi sarebbero stati pagati dopo un anno, con cambiali non garantite dall’azionista di riferimento, il singaporiano Peter Lim. Ovviamente i giocatori hanno rifiutato senza discussioni la proposta.

Come se non bastasse, gli acquisti di gennaio, non stanno incidendo sulla squadra. L’arrivo di Cutrone, che ha aumentato la colonia di italiani nella squadra spagnola, più Ferro dal Benfica ed Oliva, non hanno fornito nessun input positivo per mettere fine alla crisi.

Il futuro, dunque, non appare roseo per il Valencia, che versa in una brutta crisi di risultati e societaria. Però, adesso il gruppo deve fare fronte unito con l‘allenatore Javi Garcia, per cercare di rimanere nel massimo campionato spagnolo, così da affrontare meglio il futuro e intervenire contro la crisi.