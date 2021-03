Jadon Sancho, altro record strepitoso: dove può arrivare?

Sancho è il più giovane giocatore a raggiungere un record pazzesco in Bundesliga. Un’altra pietra miliare nella carriera dell’inglese

La politica giovanile del Borussia Dortmund, permette alla squadra di far giocare sin da giovanissimi, anche 16-17 anni, i proprio giocatori. Infatti, proprio l’età di Jadon Sancho, però, ha permesso il raggiungimento di un record incredibile.

L’attaccante esterno dei gialloneri, infatti, ha collezionato 50 assist in Bundesliga, ad appena 20 anni, grazie all’assist dell’1-0 contro l’Arminia Bielefeld. Il record di Sancho, prima apparteneva a Ribery, che l’aveva siglato con la maglia del Bayern.

Il traguardo raggiunto dal giovane del Dortmund, dimostra la qualità del giocatore, così come la bravura degli osservatori del club. Inoltre, non è l’unico record battuto da Sancho, ce ne sono diversi, nella sua breve carriera.

Tutti i record di Sancho

Jadon Sancho, oltre a detenere il record come più giovane assist man della Bundesliga a raggiungere 50 passaggi gol per i compagni, è anche il primo giocatore inglese ad aver segnato una tripletta, in una lega che non sia inglese, dopo 31 che non accadeva.

Il 30 gennaio 2021, contro l’Augsburg, è stato il più giovane calciatore a raggiungere quota 33 gol in Bundesliga. Altro traguardo, è quello raggiunto come giocatore meno anziano ad aver raggiunto quota 15, sia per i gol che per gli assist.

Tutto ciò ha attirato l’attenzione su Sancho dei top club europei. L’attaccante del Dortmund, è attenzionato da United e Chelsea, ma c’è anche il City su di lui, oltre ovviamente al Bayern Monaco, che già in passato ha soffiato, talvolta a zero, i talenti del Borussia, come Lewandowski.

Jadon Sancho con i suoi record, quindi, non può più essere definito un talento, ma un campione vero e proprio già affermato. Se continuasse così, andrebbe certamente a inserirsi nella lotta per il miglior giocatore del mondo, lì dove già c’è il suo compagno Haaland con il parigino Mbappé.