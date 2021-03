Roma, i Friedkin pensano al nuovo stadio: dove sorgerà?

Dopo aver lasciato il progetto dello stadio di Pallotta, la Roma di Friedkin ha individuato un nuovo terreno. La proprietà potrebbe ricomprare anche Trigoria.

La Roma è stata spesso al centro dell’attenzione nelle ultime settimane, e non solo per i risultati in campo. Infatti, si è parlato a lungo dello stadio a Tor di Valle, progetto voluto da Pallotta, e accartocciato da Friedkin, per impossibilità tecniche e legali.

L’attuale proprietario giallorosso, però, ha già individuato un nuovo terreno, per un nuovo progetto stadio per la Roma. Si tratta di Pietralata, 21esimo quartiere della capitale, che ha i requisiti per la costruzione del nuovo impianto.

Friedkin, però, parrebbe intenzionato a rimpicciolire i piani di Pallotta. Difatti, rendere lo stadio fruibile sette giorni su sette, ma senza cittadella dello sport, senza alberghi, e con una capienza più ridotta.

Leggi anche >>> Adolfo Gaich, si presenta con un gol

Leggi anche >>> Real, 119 anni di successi

Friedkin, non solo lo stadio: si ricompra Trigoria

L’idea di Friedkin, è quella di ricomprare il campo sportivo d’allenamento della Roma, Trigoria. Ciò, perché come suddetto, non si vuole allargare il progetto ad altri impianti che non siano lo stadio.

Trigoria fu ceduto nel 2005, e da allora la Roma vi si allena tramite un contratto di leasing. Riuscire a riportare il campo sportivo sotto la gestione della proprietà, permetterebbe al club, di essere più forte, dal punto di vista finanziario.

A dettare preoccupazioni, però, ci si mette ancora il progetto di Tor di Valle. Infatti, c’è una lettera inviata dalla sindaca Raggi ai Friedkin, e a Eurnova, la società di costruzione ingaggiata per lo stadio, nella quale si danno 30 giorni per verificare se il progetto è ancora legato, dal punto di vista legale, alla legge sugli stadi. Nel qual caso, farne altro, sarebbe difficile, con, si ipotizza, cause giudiziarie scatenate dalle parti coinvolte.

I Friedkin, dunque, con la Roma, stanno cercando di apportare tanti cambiamenti, per il meglio della società giallorossa. Tuttavia, la strada non è semplice, con tutte le problematiche all’italiana che sono usciti fuori in questi mesi. Inoltre, bisogna prestare attenzione anche al progetto del nuovo stadio a Pietralata, zona altamente inquinata.