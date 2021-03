Chelsea-Everton, Ancelotti sfida Tuchel: altro tabù da sfatare

Altro big match e altro tabù da sfatare per l’Everton di Ancelotti, impegnato contro il Chelsea di Tuchel. La vittoria a Londra manca dal 1994

La Premier sfoggia grandi match in questa giornata. Su tutti spicca il derby di Manchester, che potrebbe chiudere definitivamente il campionato, ma attenzione anche a Chelsea-Everton, sfida per la corsa alla Champions League.

Le squadre di Tuchel e Ancelotti, arrivano bene a questo big match. I blues da quando c’è Tuchel, sanno quasi solo vincere, non solo in campionato, ma anche in FA CUP, e nell’andata degli ottavi di Champions, con l’1-0 rifilato all’Atletico.

I Toffees di Ancelotti, hanno una striscia di risultati utili più corta, ma comunque incoraggiante. Tra le vittorie, anche quella storica nel derby contro il Liverpool ad Anfield, che ha ridato fiducia all’ambiente.

Chelsea-Everton: altro tabù da sfatare per Ancelotti

Come già detto, la maledizione di Anfield, è stato sfatata dall’Everton, con una vittoria arrivata per la prima volta dal 1999. Adesso, però, c’è il tabù di Stamford Bridge, dove i tre punti mancano dal lontanissimo 1994.

Un’altra impresa, quindi, per Ancelotti e i suoi, anche se quest’anno le cose sono cambiate. Infatti i Toffees, sono molto più forti rispetto alle scorse stagioni, e senza coppe europee, possono avere più settimane tipo, per prepararsi al meglio alle sfide di campionato.

Il compito, però, non è facile. Il Chelsea con Tuchel, sembra aver messo il pilota automatico, e addirittura nelle ultime quattro partite di Premier casalinghe, i blues non hanno subito nessun gol.

Chelsea-Everton, quindi, si prospetta un big match, e stavolta non è così scontato. I blues rimangono favoriti, ma la squadra di Ancelotti ha dimostrato che quest’anno può essere quello buono per fare una grandissima annata, e tornare in Champions.