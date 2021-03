Juventus-Porto, obiettivo rimonta: i precedenti in Champions League

Per passare il turno di Champions League, alla Juventus serve la rimonta contro il Porto: i precedenti dei bianconeri nel torneo più importante d’Europa.

Sono ore frenetiche alla Continassa. La Juventus non deve fallire il passaggio del turno di Champions League. Andrea Pirlo si gioca gran parte del suo futuro sulla panchina bianconera proprio contro il Porto. La gara d’andata è stata una disfatta sotto tanti punti di vista. Scarsa concentrazione, errori banali, poca concretezza. La squadra non era affatto brillante, eppure il gol di Federico Chiesa ha rimesso tutto in discussione perché il 2-1 è un risultato ribaltabile.

La rimonta da un punteggio sfavorevole nella gara d’andata è riuscita cinque volte alla Juventus da quando è nata la Champions League. Ecco i precedenti che fanno ben sperare.

Juventus, la rimonta in Champions non è impossibile: i precedenti

La prima rimonta nella nuova massima competizione europea è avvenuta nella stagione 1995-96 contro il Real Madrid. All’andata dei quarti di finale terminò 1-0 per gli spagnoli, ma alla gara di ritorno grazie alle reti di Del Piero e Padovano i bianconeri ottennero il pass per la semifinale. Quell’anno, la squadra arrivò in finale contro l’Ajax e vinse il titolo ai calci di rigore.

Nel 2002-03, sulla strada verso la finale tutta italiana si oppongono i Blancos. La semifinale d’andata termina 2-1 per il Real Madrid, ma al Delle Alpi il risultato viene completamente ribaltato e la Juventus conquista il pass per Manchester. Vincerà poi il Milan ai calci di rigore.

Ancora una volta, nella stagione 2004-05, la Juve deve compiere un’altra rimonta contro i madrileni agli ottavi di finale. Al Bernabeu termina 1-0, ma al ritorno Trezeguet regala i tempi supplementari e una nuova chance ai suoi compagni. Sarà Zalayeta il giustiziere di turno, che chiuderà il match sul 2-1.

L’anno successivo, sempre agli ottavi, i bianconeri cominciano male la fase ad eliminazione contro il Werder Brema. Perdono in terra tedesca 3-2 nella prima sfida, ma rimontano in Italia grazie ad un gol di Emerson, quasi allo scadere.

L’ultima rimonta in Champions League riuscita alla Juventus risale allo storico 3-0 rifilato all’Atletico Madrid nella stagione 2018-19. I Colchoneros si imposero 2-0 all’andata, ma Cristiano Ronaldo stravolse i pronostici e grazie alla sua tripletta portò la squadra ai quarti di finale.

Il Porto non è assolutamente paragonabile al Real Madrid, ma ha un vantaggio minimo rassicurante. Vietato regalare occasioni, vietato fallire. CR7 è pronto ad un altra remuntada.