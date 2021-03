Germania, Low dice addio: futuro in un top club, chi sarà il nuovo ct

Joachim Low lascia la Germania al termine di Euro 2021: chi prenderà il suo posto e quale squadra allenerà dopo l’esperienza con la Nazionale tedesca.

Joachim Löw ha detto stop. Dopo 15 anni, chiude la sua esperienza da commissario tecnico della Germania. Un’avventura nata dopo il mondiale disputato in casa, nel 2006. Per quell’edizione che gli italiani ricordano con grande piacere, Low era il vice del ct Klinsmann. Successivamente, la federcalcio tedesca gli affidò il ruolo primario sulla panchina della Nazionale e fece intravedere subito grandi risultati.

La Germania è stata ed è tutt’ora una corazzata temibile. Sotto la guida di Jogi – così chiamato in Patria – sono arrivati solo piazzamenti sul podio nelle grandi competizioni. Per tre volte medaglia di bronzo (Mondiali 2010, Euro 2012, Euro 2016), il secondo posto ad Euro 2008 e le vittorie in Coppa del Mondo in Brasile e in Condederation Cup in Russia, pre-mondiale.

Dunque, si chiuderà una porta, ma si aprirà un portone per Joachim Low. Infatti, non mancheranno le chiamate da parte dei club al termine dell’esperienza con la Germania ai prossimi europei.

Low, addio Germania: ora è pronto per il Real Madrid

In varie circostanze negli ultimi tre anni, il futuro di Low sembrava poter esser legato alla panchina del Real Madrid. Infatti, il presidente Florentino Perez avrebbe sempre apprezzato l’allenatore tedesco ed è sempre stato in cima alla lista dei nuovi tecnici. L’ingaggio non è mai avvenuto finora, ma i risultati dei Blancos potrebbero determinare l’esonero di Zidane a fine stagione. E dato che al termine degli Europei il ct della Germania sarà libero, potrebbe accettare qualsiasi incarico di qualsiasi club.

Chi sarà il successore di Low?

Intanto è partito già il toto-allenatore per il post-Low. Chi sarà assunto come commissario tecnico per la Nazionale tedesca? Il nome più gettonato è Jurgen Klopp. L’attuale tecnico del Liverpool non riesce a trovare la quadra in questa stagione e i risultati della squadra sono molto deludenti, al di sotto delle aspettative. Addirittura, i Reds rischierebbero di non qualificarsi in Europa. L’eventuale esonero lo liberebbe per accettare l’incarico più prestigioso.

Oltre all’ex allenatore del Borussia Dortmund, nella lista dei possibili nuovi ct tedeschi c’è Flick. Attualmente è saldamente sulla panchina del Bayern Monaco, con il quale ha conquistato il sextuple. Dal 2006 al 2014 è stato il vice di Joachim Low, con il quale ha conquistato anche i Mondiali brasiliani. E’ un nome molto apprezzato nella Federcalcio, e potrebbe proseguire la linea vincente disegnata dal suo collega.