Road to Euro 2021, le avversarie di Mancini: il girone C

Ad Euro 2021 Mancini dovrà superare il proprio girone e poi incrociare le dita: le avversarie che sognano la Coppa sono molte. Il raggruppamento C è equilibrato e spicca l’Olanda.

Continua il nostro viaggio fra le avversarie di Roberto Mancini ad Euro 2021. Dopo aver analizzato il raggruppamento dell’Italia e le quattro squadre del girone B, andiamo a scoprire quali saranno le formazioni che contenderanno il primato all’Olanda. I tulipani sono i veri favoriti del gruppo C, che è forse il meno difficile fra quelli venuto fuori dal sorteggio per gli Europei. Frank De Boer, che in Italia non ha lasciato un grande ricordo con l’Inter, guida una nazionale molto giovane ma affamata, con una fra le difese sulla carta migliori della manifestazione. De Ligt, De Vrij e Van Dijk, che dovrà recuperare in fretta dopo il crack al ginocchio. Il reparto si arricchisce poi della presenza di Ake e Veltman, ma anche dell’esperto Daley Blind dell’Ajax che può fungere anche da centrocampista.

Sulle corsie esterne si proverà a recuperare Hateboer, e sperano in una chiamata Van Aanholt e Wijndal, giovane dell’Az Alkmaar. In porta invece il prescelto sarà Cilessen del Valencia, con Bizot, l’esperto Krul e Zoet dello Spezia che si giocano gli altri posti. Centrocampo da sogno per De Boer, che oltre a De Jong del Barcellona, può contare su Van De Beck, De Roon, Wijnaldum e Gravenberch, stella dell’Ajax che dopo l’Europeo potrebbe diventare un pezzo pregiato del mercato. Il reparto offensivo è forse quello che paga di più, ma i nomi non mancano. Da Ryan Babel, a Luuk de Jong passando per Memphis Depay e Quincy Promes, il talento non manca. La vera stella però potrebbe essere Donyell Malen, talento del Psv che sarà un osservato speciale dei top club europei. Attenzione anche a Myron Boadu, classe 2001 che ha trovato spazio nelle qualificazioni ed è un altro calciatore in rampa di lancio.

Leggi anche: Road to Euro 2021, le scelte di Roberto Mancini: i difensori in lizza

Euro 2021, le avversarie di Mancini: L’Austria di Alaba e della stella nascente Kalajdzic, e i macedoni “italiani”

Non solo l’Olanda quindi fra le possibili avversarie di Mancini, nel girone forse meno spettacolare di Euro 2021. Gli orange non avranno davanti tre squadre ostiche, ma di certo, Macedonia, Austria e Ucraina, saranno pronte a tutto per fare bella figura. I macedoni sono trascinati dagli italiani. Pandev e Nestorovski sono certi di una convocazione, cosi come Elmas del Napoli, che con 4 reti è il capocannoniere della squadra alle qualificazioni. Con loro ci sarà anche Stefan Ristovski, che ha girovagato in lungo e in largo nei campionati italiani fra Parma, Spezia, Bari e altri club. A centrocampo Enis Bardhi del Levante è un calciatore interessante, ma la la rosa di Igor Angelovski non è la candidata al passaggio del turno, e proprio contro l‘Austria, diretta concorrente nel Girone C, ha già perso durante delle qualificazioni.

Proprio la nazionale guidata da Franco Foda potrebbe essere la candidata al passaggio del turno. La sua rosa è un mix di qualità ed esperienza che potrebbe risultare vincente. La difesa è guidata da Alaba, che spesso però gioca anche a ridosso della punta. Il pacchetto arretrato offre al ct molta esperienza con Lainer, Hinteregger e Dragovic, tutti protagonisti in Bundesliga. A centrocampo Laimer, giovane talento del Lipsia, è fermo a causa di un infortunio ma può dare molto ad un reparto che si completa con il compagno di squadra Sabitzer, con Baumgartlinger del Leverkusen e Schlager del Wolfsburg. Nel 4-2-3-1 spesso scelto come modulo di partenza brillano Valentino Lazaro, di proprietà dell’Inter ma ora al Mönchengladbach e Arnautovic, sempre ex nerazzurro. Occhio però a Sasa Kalajdzic dello Stoccarda, che in Bundesliga ha messo a segno 12 gol e va a rete con una regolarità impressionante.

L’Ucraina di Shevchenko, un mix di talento e forza fisica che ha già battuto Cristiano Ronaldo

Poi c’è l’ucraina di Andriy Shevchenko, uno che da calciatore in Europa ha vinto tutto, e che guida una squadra ricca di giovani talenti. Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta è certo di una chiamata in una squadra che in porta con Lunin, Pyatov e la stella nascente Trubin è molto coperta. In difesa c’è il blocco Dinamo Kiev e poi Zinchenco del Manchester City, ma è la batteria dei trequartisti che può fare la differenza.

Oltre a Kovalenko, neo acquisto dell’Atalanta, Sheva può contare su Konoplyanka, Marlos, Tsygankov e Yarmolenko. In attacco spazio a Roman Yaremchuk, che nelle qualificazioni fu autore di una grande prestazione nella vittoria sul Portogallo di Ronaldo. Girone equilibrato quindi, con l’Olanda che è un gradino più in alto delle concorrenti, ma con tante sorprese dietro l’angolo.