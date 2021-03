El-Nesyri del Siviglia fa felici tutti: è il sostituto di Haaland?

El-Nesyri con 2 gol, non è riuscito a salvare il Siviglia dall’eliminazione agli ottavi di Champions. Però, la sua prestazione, rallegra proprio il Borussia Dortmund.

Il Borussia Dortmund non ha fatto sconti al Siviglia negli ottavi di Champions League, nemmeno al ritorno. Nonostante il recupero degli spagnoli, che hanno pareggiato per 2-2, i tedeschi avanzano al prossimo turno. A far felici tutti, però, ci ha pensato la grande prestazione di El-Nesyri.

Il marocchino, ha infatti segnato entrambi i gol della sua squadra, rispondendo al doppio vantaggio siglato da Haaland. La sfida tra i due, è quindi finita in parità, ma sembra potersi riaccendere col mercato.

El-Nesyri, infatti, potrebbe sostituire l’attaccante norvegese per la prossima stagione, qualora arrivassero i 100 milioni voluti dal club giallonero. Un’ipotesi, questa, nemmeno tanto azzardata, vista la grande confidenza con la rete da parte di Haaland.

El-Nesyri, non solo Dortmund: tutti su di lui

El-Nesyri, ha già segnato 13 gol in Liga, quest’anno, più 6 reti addirittura in Champions League. Quindi, sembra trovare con facilità la via del gol, e per questo è entrato nel mirino proprio del Borussia Dortmund.

Non solo, infatti, il marocchino, è voluto anche in altre parti d‘Europa. In Italia, lo seguono Roma, Milan e Inter, mentre in Inghilterra ci sono Liverpool e Manchester United. Tuttavia, a provarci seriamente, è stato il West Ham a gennaio, ma la sua offerta di 27 milioni, è stata bocciata dal Siviglia.

El-Nesyri, comunque, potrebbe essere il sostituto perfetto proprio di Haaland al Borussia Dortmund. Questo, perché è alto, seppur meno del norvegese, è altrettanto veloce, e ha un gran fiuto per il gol. Certo, fare i numeri dell’attaccante giallonero è molto difficile, ma in una squadra che gioca all’attacco come il Dortmund, El-Nesyri potrebbe fare molto bene.

Il mercato, quindi, impazza dietro l’attaccante marocchino del Siviglia. Ma, al momento, gli andalusi fanno muro, in attesa di veder salire ulteriormente, le quotazioni in seguito ai gol e alle belle prestazioni.