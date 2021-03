Le sorprese dei cinque top campionati europei: in Italia c’è il Verona

Le sorprese non stanno mancando in questa stagione, in nessuno dei 5 top campionati europei, con squadre non di fascia alta, che stanno stupendo.

La stagione anomala che stiamo vivendo, sta producendo tante sorprese, con club non di fascia alta, che stanno impressionando in positivo in tutti e 5 i top campionati europei. Si tratta di: West Ham, Eintracht Francoforte, Verona, Real Sociedad e Lens.

Tutte queste cinque squadre, sono appunto delle sorprese, infatti stanno facendo dei campionati incredibili, dove lottano anche per le competizioni europee. Escluso il Verona e il Lens, le altre tre, lottano per l’accesso in Champions League.

Le sorprese dei top campionati europei, quindi, stanno disputando una super stagione, oltre le aspettative e con grande continuità. A seconda della squadra, stanno trovando nel gioco o in alcuni giocatori simbolo, la grande forza per stupire tutti.

West Ham e Real Sociedad, sorprese minori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da West Ham United (@westham)

Partendo col West Ham, i londinesi stanno facendo la loro miglior stagione, trovandosi al 5o posto in Premier, a meno 2 dal Chelsea, e con una gara da recuperare. Sin dall’inizio del campionato, l’allenatore David Moyes, ha saputo costruire una grande squadra, puntando sui giocatori meno forti.

Il West Ham, infatti, dopo aver cambiato molti giocatori della gestione Pellegrini, hanno messo in mostra i calciatori arrivati con meno aspettative, come Benharama, talento che si era perso in precedenza. Inoltre, i londinesi hanno puntato sugli uomini chiave già presenti, come Rice e il veterano Noble, e prendendo in prestito a gennaio Lingard, che sta facendo faville.

🆙 AURRERA REALA!!!#AurreraReala pic.twitter.com/nYU88LgF5n — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 8, 2021

La Real Sociedad, ha impressionato soprattutto a inizio stagione, quando si trovava al primo posto della Liga, e ha lottato per la vittoria. Poi, col passare del tempo, la squadra spagnola è scesa in classifica, ma lotta per il 4o posto, contro il Siviglia.

I baschi, comandati in attacco dallo svedese Isak, e dai suoi 12 gol in campionato, continuano a fare bene. Solo la cocente sconfitta contro il Manchester United in Europa League, li ha leggermente ridimensionati, anche se la stagione rimane di livello altissimo.

Verona, Lens e Eintracht, le sorprese maggiori

Partendo dal Verona, la squadra di Juric ha messo su un gioco bellissimo, votato all’attacco e all’unità di squadra. Il pressing incessante, unito a una squadra corta, fa si che i veronesi possano battagliare con chiunque.

Del resto, solo due big sono passate contro di loro, Milan e Inter, mentre tutte le altre non ce l’hanno fatta. Addirittura l’Atalanta ha perso in casa contro il Verona, mentre il Napoli, andato in vantaggio per 1-0, ha perso 3-1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Racing Club de Lens (@rclens)

Il Lens, è la sorpresa più grande tra i cinque top campionati europei. I francesi, sono saliti in Ligue 1 l’anno scorso, e adesso lottano per l’Europa League. Infatti si trovano al 5o posto, con 3 punti di vantaggio sul Metz.

La squadra francese, è una delle poche squadre con la difesa a 3, e riesce con il suo gioco, a muoversi rapidamente e con grande aggressività, cercando spesso e volentieri la verticalità, che possa premiare la propria trequarti. In questa, l’ex talento del calcio francese Kakuta, si sta trovando molto a suo agio.

Never stop believing 💪 pic.twitter.com/XSlAvxpIZN — André Silva (@andrevsilva19) March 6, 2021

L’ultima squadra da analizzare, è l’Eintracht di Francoforte. Momentaneamente, si trova al 4o posto in Bundesliga, a soli 2 punti dal 3o posto del Wolfsburg. Il gioco è la chiave per la grande stagione, ma soprattutto ci sono le super prestazioni di André Silva.

Il portoghese ex Milan, ha segnato 19 gol in 22 partite di campionato, e sta facendo la miglior stagione della sua carriera, una sorpresa nella sorpresa. Inoltre, anche Younes, di proprietà del Napoli, sta facendo molto bene, quindi l’Eintracht è riuscito a rivitalizzare vecchi talenti, che sembravano perduti, così da fare una grande annata.

Le sorprese, quindi, non stanno mancando in questa stagione. West Ham, Real Sociedad, Verona, Lens e Eintrach Francoforte, stanno meravigliando e stupendo nei cinque top campionati europei. Non si sa come finiranno, ma certamente sono un gran bel vedere.