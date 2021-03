Bielsa, il rinnovo può attendere: storico traguardo con il Leeds United

Marcelo Bielsa ha raggiunto un grande traguardo con il Leeds United: il rinnovo può attendere, El Loco può restare a vita.

Non è un allenatore qualsiasi. Non a caso è soprannominato El Loco, per i suoi atteggiamenti e i suoi comportamenti dentro e fuori dal campo. Marcelo Bielsa è tra i tecnici più celebri del nuovo millennio, eppure la sua bacheca è scarna di trofei. Un oro alle olimpiadi di Atene 2004 ed un campionato di Serie B. Ma certamente quell’Argentina alle Olimpiadi estive in Grecia non era affatto scarsa: Tevez, Mascherano, Ayala, Heinze, Kyli Gonzalez, Collocini, Burdisso e tanti altri. Bielsa riuscì a far emergere da quella Nazionale le migliori qualità della rosa, raggiungendo uno storico traguardo.

Dopo l’esperienza all’Albiceceleste, un’ottima avventura ai mondiali sudafricani con il Cile poi gli inferi con alcuni club europei. Addirittura, El Loco firmò con la Lazio nel 2016, ma litigò dopo appena due giorni e si dimise come tecnico, dando poi l’opportunità a Simone Inzaghi di diventare allenatore in pianta stabile. Tuttavia, Bielsa è riuscito a trovare la sua dimensione in Inghilterra. Quest’oggi ha raggiunto un piccolo grande record con il Leeds United.

Bielsa, 1000 giorni al Leeds United: “Lavoro ogni giorno, pensando che rimanga qui per sempre”

Arrivato al Leeds nell’estate del 2018, Marcelo Bielsa ha fallito per pochissimo la promozione alla massima serie al suo primo anno in Championship. Ma nel 2020 è riuscito a riportare il club inglese in Premier League, dopo 16 lunghissimi anni.

Dunque, con gli Whites sta disputando per la prima volta in carriera l’affascinante campionato inglese e sta andando alla grande. La sua squadra viaggia a metà classifica, ma difficilmente verrà risucchiata in zona retrocessione, visto l’andamento delle avversarie.

Proprio quest’oggi, Bielsa ha raggiunto 1000 giorni da allenatore sulla panchina del Leeds United. In Europa, il tecnico non è riuscito mai a restare così a lungo in una stessa società. Inoltre, la sua media punti è la più alta mai ottenuta con altri club allenati in carriera. Intanto, il suo contratto va in scadenza in estate ma lui quest’oggi ha affermato: “Lavoro giorno dopo giorno, pensando che qui rimanga per il resto della mia vita“. Una vera e propria dedica d’amore.