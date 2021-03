Milan-Napoli, tra acciacchi e assenze: il punto sugli infortunati

Milan e Napoli guardano entrambe con ottimismo alla partita di domenica sera. Ma se per i rossoneri, sembrano esserci brutte notizie dall’infermeria, il Napoli recupera pezzi.

Milan-Napoli è il match clou della prossima giornata di Serie A. I rossoneri, ci arrivano dopo aver ripreso a vincere in campionato, e dopo il buon pareggio a Old Trafford, nell’andata degli ottavi di Europa League.

Il Napoli, invece, non ha più le coppe europee, e ha potuto avere una settimana tipo, che non aveva da tantissimo tempo. Quindi, quantomeno dal punto di vista fisico, gli azzurri dovrebbero stare meglio del Milan.

A far parlare di più, è la situazione degli infortunati delle due squadre. Se il Napoli, martoriato dalle assenze negli scorsi mesi, potrebbe essere vicino a riavere l’intero gruppo di giocatori a disposizione, i rossoneri hanno delle difficoltà in più, con assenze anche di lunga data.

Milan-Napoli: tutti gli infortunati

Partendo dal Napoli, i partenopei hanno avuto negli ultimi due mesi, molte assenze di giocatori fondamentali. Tra di essi: Manolas, Lozano, Petagna, Oshimen, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ghoulam e Mertens.

Sono rientrati in gruppo quasi tutti, si aspettano notizie positive da Lozano e Petagna, che si stanno allenando in vista del match di San Siro. Il recupero dei due attaccanti, per Gattuso, vuol dire avere a disposizioni armi in più in attacco per dare l’assalto alla qualificazione per la prossima Champions, prima del probabilissimo addio di fine stagione col club.

Il Milan di Pioli, invece, ha fuori sicuramente Bennacer e Ibrahimovic, che all’andata fece due gol. Con ogni probabilità, anche Mandzukic e Calhanoglu non saranno della partita, anche se per loro si aspetterà fino all’ultimo.

Notizie positive per i rossoneri, tuttavia, arrivano da Theo, Rebic e Romagnoli. Il terzino francese, ha avuto solo un problema di poco conto, che gli ha fatto saltare Manchester, mentre l’attaccante croato dovrebbe aver recuperato dall’infortunio all’anca. Infine, Romagnoli, è stato messo solo precauzionalmente in tribuna all‘Old Trafford, visti i problemi muscolari.

Milan-Napoli, quindi, si preannuncia un grande match, seppur con alcune assenze importanti, su tutti quelle di Ibrahimovic, mattatore dell’andata. Di sicuro, è una partita decisiva per entrambe le squadre, quindi ci si aspettano grandi cose dai giocatori che scenderanno in campo.