Calciomercato Roma, Veretout via? Il sostituto è già in casa

Si scalda il calciomercato della Roma, con Veretout, il suo miglior centrocampista per rendimento e gol, che ha tanto mercato. Il sostituto, però, lo ha già, è Villar.

La Roma continua alla grande la sua campagna europea, sconfiggendo lo Shaktar per 3-0 nell‘andata degli ottavi di Europa League. A prendersi le scene, il primo gol di El Shaarawy, dopo il ritorno, e soprattutto la prestazione meravigliosa di Villar.

Il centrocampista spagnolo della Roma, è chiamato a non far rimpiangere l’assenza di Veretout, e ci sta riuscendo. Infatti, è stato autore di una super prestazione in mezzo al campo, così come già fece contro il Braga ai sedicesimi.

Buone notizie per i giallorossi, che con il centrocampista infortunato, hanno problemi relativi non solo all’infortunio, ma anche al calciomercato. Infatti, Veretout, è sempre nel mirino del Napoli di De Laurentiis, e dovrebbe rimanerci, anche senza più il suo massimo estimatore, cioè Gattuso.

Leggi anche >>> El Shaarawy digiuno interrotto: l’obiettivo del faraone

Leggi anche >>> La Bundesliga a due velocità: Bayer e Lipsia corrono

Calciomercato Roma, Veretout tra Napoli e Milan

Jordan Veretout, quindi, scalda il calciomercato della Roma. Le parole dell’agente di qualche giorno fa, hanno descritto una situazione calda riguardo il Napoli. Infatti, il centrocampista francese è seguito da almeno due stagioni dagli azzurri, ma per via della pandemia e della mancanza di soldi, l’affare non è andato in porto nelle ultime sessioni di mercato.

Il giallorosso, inoltre, è stato cercato anche dal Milan, quando ancora giocava per la Fiorentina, ma decise di andare nella capitale. Parole, queste dell’agente di Veretout, che aprono il calciomercato della Roma, e che di certo non hanno fatto piacere ai Friedkin.

Al momento, però, con l’ultima parte della stagione che sta per arrivare, non si pensa tanto ai trasferimenti, quanto piuttosto al calcio giocato. Qui, si impone il succitato Villar, che sta giocando molto bene in questa stagione. Il centrocampista non ha mai segnato quest’anno, in nessuna competizione, ma sta regalando prove di grande tecnica e sostanza, che tengono in piedi la sua squadra.

Il calciomercato della Roma, quindi, si inizia a muovere. Per l’estate, è d’obbligo un contratto nuovo a Veretout, e un blindamento maggiore anche per Villar. Questi, per il momento, non ha molto mercato, a differenza del francese, ma se continuasse a giocare così, alcuni club potrebbero farci più di un pensiero.