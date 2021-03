Muriel, segna e fa sognare: la seconda giovinezza all’Atalanta

Muriel dell’Atalanta, ha segnato ancora contro lo Spezia, portando a 16 i gol in Serie A. Nonostante i 29 anni, continua a migliorare e a stupire in meglio.

L’Atalanta ha battuto 3-1 lo Spezia nell’ultima giornata di Serie A. A stupire ancora, ci ha pensato Luis Muriel, che ha segnato il gol del momentaneo 2-0, portando a 16 le reti in campionato, con un totale di 19 in tutte le competizioni.

Il colombiano, ha dimostrato una volta di più, le proprie grandi doti. Questo, non solo in fase realizzativa, ma anche nell’aiutare i propri compagni ad andare in gol. Infatti, in questa stagione, è entrato in 14 azioni che hanno portato l’Atalanta alla rete.

Muriel, in questa speciale classifica, si trova dietro soltanto a Lewandowski e Messi, che hanno aiutato la propria squadra a segnare, rispettivamente 16 e 17 gol. Insomma, il colombiano, sta giocando al livello dell’Elite del calcio mondiale.

Muriel, una macchina nella macchina

Luis Muriel, quindi, vive la sua stagione migliore. Infatti, ha eguagliato i suoi massimi raggiunti la scorsa stagione, con 19 gol totali. Gli assist, invece, sono molti di più, a dimostrazione che la sua età, 29 anni, non è un problema, e con il colombiano che sta vivendo una seconda giovinezza.

Questo, porta l’attaccante, a essere una macchina nella macchina, ovvero perfetto per l’organizzazione di gioco e di tattica fatta da Gasperini per l’Atalanta. Muriel, infatti, gioca meravigliosamente, e sta decidendo parecchie partite, proprio grazie ai meccanismi della dea.

In questi, lui è un ingranaggio, a volte impazzito, che riesce spesso e volentieri a scardinare le difese delle squadre avversarie. Molte volte, è apparso incontenibile, formando con Zapata, una coppia d’attacco incredibile, ciò per la gioia di Gasperini e di tutti i tifosi dei bergamaschi.

Muriel, dunque, ha mostrato tutto il suo potenziale nelle ultime due stagioni. Tuttavia, sembra che possa ancora migliorare, e il tutto a 29 anni, con la sua seconda giovinezza che gli sta facendo togliere parecchie soddisfazioni.